房協居屋朗然｜截止前半小時5人到場　9歲女孩外傭陪同代母親交表

【房協／居屋／資助出售房屋／朗然／安達臣道／白表／綠表】房協最新推出的資助出售房屋項目「朗然」今（13日）晚上7時截止申請，截止申請前30分鐘，僅5人到場遞表，最後一名遞表的申請人於晚上6時56分成功交表，亦有9歲女孩幫母親到場申請。踏入7時，職員隨即封箱，停止收取表格；亦有市民今日才知道有這個項目供申請，即場交表。

房協表示，截至今午5時，合共收到超過11,300份申請表，暫時超額申請約25.8倍。



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在「朗然」截止申請前30分鐘，共有5名市民到位於大坑龍濤苑的香港房屋協會區域辦事處交表，最後一名認購的市民於晚上6時56分交表，她僅表示自己是幫家人交表便衝衝離去。

而另一位幫家人交表的，還有由外傭陪同，穿著學校運動服到場的朱小朋友。她說因為媽媽忘記了交表，今天又要到深圳工作，所以母親吩咐外傭姐姐在她放學後帶到她到場代為交表。小女孩與外傭姐姐由火炭出發到大坑，「因為唔知點嚟，所以遲咗」。

身負「買樓大事」的她在下午6時30分到場，但卻因未填好表格，又不知道爸爸的英文名怎樣寫，所以要致電家人求助，加上職員的協助，在約6時40分才成功交表。對於是否來想搬到新家，小女孩打趣表示：「唔使啦！」

另外，徐小姐亦於晚上6時30分到場交表，她表示因早前沒有空，故今天才來交表。她坦言有考慮到「朗然」價格比其他居屋貴，而且現時經濟環境差，樓價亦下跌，不過價錢始終比私人樓低，而且包裝修，樓盤地理位置不錯，覺得「點都要買樓，點都要住」，故決定來遞交表格。

而洪先生則指，今日才知道有這個樓盤，見價錢吸引，申請人數又比以往少，所以決定試一試。

房協表示，截至今午5時，合共收到超過11,300份申請表。以未收集完整字計，「朗然」暫超額申請約25.8倍，即27人爭一個單位，遠遜於上一次、2017年房協兩個資助房屋屯門翠鳴臺及將軍澳翠嶺峰的151倍。