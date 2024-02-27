男囚犯涉獄中發信行賄檢控官　欲以50萬元要求干擾審訊　明日提堂

正於赤柱服刑並另涉欺詐審訊的男子，涉嫌在獄中去信律政司一名檢控官，並欲以50萬元賄賂檢控官，要求對方隱瞞其他同犯其騙案的人士，從而被廉政公署控以行賄罪名，該男子將於明日(28日)在東區法院提堂。



被告高衛健，40歲，被廉署控以一項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4(1)(a)條。

被告高衛健案發時於赤柱監獄服刑。(資料圖片)

被告在獄中向檢控官寄掛號信

案發時被告正於赤柱監獄服刑，他又另涉一宗將在區域法院審訊的欺詐案。被告被指在2023年2月底，在獄中寄一封掛號信給律政司一名時任署理高級檢控官，內附一封手寫信的影印本。

想法庭相信被告獨自干犯欺詐案

控罪指被告涉向該檢控官提供50萬元賄款，尋求對方協助干擾上述欺詐案的司法程序，隱瞞其他罪犯有份參與該案及其犯罪行為，並協助欺騙法庭，令法庭相信被告獨自犯案而結案。

該檢控官並不涉欺詐案的檢控

該檢控官收到信件後向管理層匯報事件。廉署展開調查，發現該檢控官並無參與上述欺詐案的檢控。

廉署提醒市民，貪污屬嚴重罪行，切勿行賄公職人員以換取協助或優待，一經定罪最高可判處監禁七年及罰款50萬元。