鰂魚涌公園槍殺案女被告　涉向懲教員稱：我畀30萬你　否認行賄

鰂魚涌公園開槍擊斃姨舅被判囚終身的女保安詹心桀，在小欖精神病治療中心服刑期間，涉嫌欲以30萬元賄賂懲教主任案，今（29日）在屯門法院開受審。女懲教主任供稱，被告有天在其囚室的觀察窗口叫她，並對她說：「我畀30萬你……」主任立即拒絕及向上級報告。主任稱被告當日沒有解釋原因，但指被告過往曾向她透露想轉坐醫院令，認為這樣坐幾年便可以獲釋。



女被告詹心桀(48歲)，否認一項提供利益罪，指她於 2021年11月6日，在香港經香港懲教署與香港特别行政區政府進行事務往來時，無合法權限或合理辯解，向香港懲教署人員，即高級懲教主任蔡小嫻提供利益，即港幣 30萬元。

被告詹心桀在鰂魚涌公園謀殺案被裁定罪成，被判終身監禁。(資料圖片)

閉路電視拍到被告曾與懲教主任說話

控辯雙方承認事實指出，被告於2018年6月在就謀殺案還押候審期間，因有自殺傾向，被調至小欖精神病治療中心，以接受精神評估。她其後於2021年1月被判囚終身，此後一直在小欖服刑。閉路電視片段顯示，2021年11月6日，被告在其監倉呼叫高級懲教主任蔡小嫻，蔡遂走到觀察窗口，被告隨即和她說了一些話。

曾吞小部份牙擦圖自殺

精神科醫生鄧宛兒首先以專家身份作供，她曾為被告先後撰寫3份精神科報告。報告指被告早年因母親離世而情緒低落，甚至會因而責怪母親的主治醫生。被告的精神狀態於2018年惡化，自覺軟弱無力，害怕他人會在其飯下藥。被告其後因有自殺傾向，由大欖轉到小欖還押。2020年3月，被告吞下一部份牙擦，意圖自殺，接受治療後精神狀態有改善。被告曾向醫生表示想留在小欖，這樣便可在數年後獲釋。

被告性格敏感固執但無嚴重精神病

鄧醫生認為，被告性格上較敏感和固執，精神狀態因應上庭及在院的壓力而有變化，接受治療後有改變。鄧認為被告沒有嚴重精神病，有能力照顧自己，記憶力沒有問題，沒有無意識地說話，亦沒有未能自我控制的問題，判斷她的情況適合答辯。另被告獲處方的均是低劑量藥物，未見被告服用後有明顯副作用。

高級懲教主任蔡小嫻稱，被告詹心桀曾透露想坐醫院令，並曾求她幫忙。(劉安琪攝)

向懲教主任稱我畀30萬你

高級懲教主任蔡小嫻稱，被告當日在牢室內，向觀察窗口外的蔡表示：「蔡姑娘，我畀30萬你…」。蔡聞言立即打斷並稱：「你唔好同我講錢，我唔會收你錢。」並回到辦公室後通知院所主管，被告隨後被捕。

曾稱想坐醫院令幾年後可獲釋

蔡續指，被告之後沒再解釋其話的意思，但她過去曾自言想坐醫院令，因為她認為這樣坐幾年便可獲釋，要求蔡幫她。控方之後讀出護理紀錄，指被告於2020年3月至2021年11月間，至少26次向蔡表示不想回到大欖囚禁，更威脅稱若未能留在小欖便會自殘，她亦透露不想終身坐監，稱留在大欖會死，又問蔡患什麼病可以不用上庭。

案件編號：TMCC1705/2022