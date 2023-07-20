鰂魚涌殺姨舅女被告　欲坐醫院令涉圖以30萬行賄懲教　罪成囚6月

鰂魚涌公園開槍擊斃姨舅被判囚終身的女保鑣詹心桀，在小欖精神病治療中心服刑期間，涉嫌欲以30萬元賄賂懲教主任，令詹可獲判醫院令。她否認向訂明人員提供利益罪受審，裁判官今（20日）在屯門法院裁決，指詹向主任稱：「我畀30萬你…」，是要令對方撰寫護理紀錄，讓她可判醫院令，因此裁定詹罪名成立，並她入獄6個月，並與其終身監禁刑期同期執行。



女被告詹心桀(48歲)，否認一項提供利益罪，指她於 2021年11月6日，在香港經香港懲教署與香港特别行政區政府進行事務往來時，無合法權限或合理辯解，向香港懲教署人員，即高級懲教主任蔡小嫻提供利益，即港幣 30萬元。

女被告詹心桀被裁室企圖行賄女懲教員罪成，判囚6個月。(網上影片截圖)

被告所言有特定內容和對象

裁判官裁決時指，高級懲教主任蔡小嫻的作供非常清晰，接納其證供。就蔡指，她走到觀察窗口外，在牢室的被告向她說：「蔡姑娘，我畀30萬你…」。裁判官指，由此可見被告不是隨口說，而是有特定說話的內容和對象。

同年3月已透露想坐醫院令

此外，蔡亦指被告自同年3月起，多番表示想坐醫院令，和想留在小欖精神病治療中心等，著蔡幫她忙。裁判官指，蔡是懲教署主任，亦是被告的病房主管，有參與撰寫護理紀錄，精神科醫生會參考該護理紀錄。在被告眼中，該紀錄有助她坐醫院令，此屬可以理解。裁判官認為，被告的說話是要令蔡撰寫相關紀錄，讓被告坐醫院令，因此裁定被告罪成。

辯方指被告是孤伶伶一個人

辯方求情指，被告雙親已逝，她有一名兄長，但已多年沒有見面，被告是「孤伶伶一個人」。辯方又指，被告重犯機會低，案中沒有證據她已準備款項，或付諸實行。裁判官聽畢求情即判被告入獄。

案件編號：TMCC1705/2022

被告所涉謀殺案經過及主要證人供詞。(詳看下圖)