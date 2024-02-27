財政預算案｜民建聯倡開籃球博彩達至雙贏　劉國勳：有王管好過無

新一份《財政預算案》明天（28日）出爐，財政司司長陳茂波預告今個財政年度赤字可能超過1,000億元。民建聯立法會議員劉國勳建議容許馬會開設籃球博彩，除了可透過博彩稅增加收益，亦可將外圍賭博規範化，從而達至雙贏，他指這是「有王管好過無王管呀嘛！」



賽馬會表示樂見有關建議，並歡迎社會各界共同探討其可行性；民政及青年事務局表示，明白博彩活動的規管需與時並進，列出當三個條件同時出現，會考慮是否合法博彩活動，會與馬會保持溝通。



劉國勳：打擊唔到，不如規範化

就今個財政年度赤字可能超過1,000億元，劉國勳就建議容許馬會開設籃球博彩。他接受《香港01》訪問表示，不會動議增加與公共相關的稅項，反而可考慮透過博彩稅增加收益。任6年博彩及獎券事務委員的他留意到，年輕人參加外圍賭博數字每年都有雙位數字增長，若開設籃球博彩，則可增加博彩稅之餘，令外圍賭博得以規範。

被問到會否擔心令更多年輕人賭博，他就指現時網絡方便，有意想賭博的人未有一個合法的渠道賭博，形容「打擊唔到，不如規範化。」以正視社會問題。故他認為與其助長外圍賭博的歪風，倒不如在有規範的情況下讓其合法賭博，「有王管好過無王管呀嘛！」

他又表示，不同國家都容許有博彩，形容「好多運動都可以（賭）」。惟他建議開設「籃球」博彩正因為其較為普及、多人認識，如果政府可以先集中開設於一兩運動，則可令社會更有共識。不過他也重申，並非鼓勵賭博。他又指，賽馬會及平和基金過往都有相應服務，以節制現有的賭博情況，且有一定效果。

立法會議員劉國勳建議容許馬會開設籃球博彩，除了可透過博彩稅增加收益，亦可將外圍賭博規範化，從而達至雙贏。（資料圖片/夏家朗攝）

馬會樂見有關建議：外圍莊家每年在港獲150億利潤

馬會表示樂見有關建議，指留意到近日有政黨就《財政預算案》建議開拓籃球投注項目，以打擊非法外圍，並從而增加政府博彩稅收入，又稝將盡力配合政府及社會各界，共同探討相關建議的可行性研究。

馬會又提到，近年非法賭博市場越見活躍，外圍莊家憑藉不受規管及種類繁多的受注項目，每年從香港攫取超過150億港元利潤，當中除足球外，籃球等項目也大受歡迎。由於合法博彩經營者受嚴格規管，未能與非法莊家直接競爭，故此馬會需要在經營上加強競爭力及彈性，將非法外圍投注需求重新納入合法渠道，從而協助政府打擊非法外圍。

民青局列3條件考慮是否合法博彩活動

民青局表示，明白博彩活動的規管需與時並進，以遏止非法賭博活動帶來的社會問題，一般而言，倘出現「市民對該類博彩活動有龐大而持續的需求」、「有關的需求目前是循非法途徑得到滿足，即使投放大量資源以加強執法，也不能切實和圓滿地解決問題」及「規範該類博彩活動的建議獲社會支持」，政府便會探討是否應增加合法博彩活動。

民青局指，政府的賭博政策是不鼓勵賭博。當提供有限度和受規管合法賭博途徑時，目的在於回應市民對某些賭博活動的需求，以免他們轉向非法賭博。局方指政府在《博彩稅條例》下發牌批准香港賽馬會舉辦獎券活動、賽馬投注及足球比賽投注，以提供受規管的博彩途徑，回應市民對有關賭博活動的需求。

民青局續指，政府會持續密切留意各類賭博活動的情況，並會繼續按照上述一貫的賭博政策，考慮是否需增加合法博彩活動以遏止非法賭博活動。