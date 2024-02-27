財政預算案｜維港每月放煙花　旅遊界稱內地很普遍：唔好人做你做

新一份財政預算案明天（27日）公布，有消息指，當局計劃每月在維港辦煙花和無人機表演。不過香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠表示不感樂觀，因鄰近很多地區都有舉辦，不認為可吸引到大量旅客坐飛機來港。她又憂慮放煙花成本很重，認為港府應將資源投放在打造有香港特色的景點，如避風塘等，「有特色先係重要，唔好人做你又做。」



不過，香港入境團旅行社協會創會會長謝淦廷則認為，每月放煙花對東南亞旅客有一定吸引力。立法會議員楊永杰亦指，相關活動可作為其中一個吸引點，亦可帶動餐飲等其他生意。



▼2月11日年初二 農曆新年煙花匯演▼



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旅遊業界憂成本高

有消息指出，明日公布的財政預算案將公布革新「幻彩詠香江」，重點加碼每月在維港放煙花及無人機表演，吸引旅客。香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠在港台節目《千禧年代》中認同，幻彩詠香江內容需要革新，認為有變化總好過一成不變，但對每月舉辦煙花和無人機表演不感到樂觀。

她續指，現時煙花和無人機表演在內地都很普遍，以珠海為例，有樓盤都可以做到煙花和無人機表演，不認為香港如以此吸引到大量旅客坐飛機來港旅行，以及留港過夜。她認為，放煙花最多吸引到鄰近地方旅客，「瞬間嘅表演要人專登去睇，你話會唔會有依啲客？一定會有嘅，但係咪好大量好多？我就唔會覺得係。」

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠（中）。（資料圖片歐陽德浩攝）

她又指，放煙花成本很重，認為港府應將資源投放在打造有香港特色的景點，如避風塘等，「有特色先係重要，唔好人做你又做。」她舉例指，現時餐飲業目前欠缺人手，令很多酒吧食肆難以在晚上經營，認為政府投放資源於支援本地的小本經營者，更能有助刺激旅遊業。

不過，香港入境團旅行社協會創會會長謝淦廷則不認同相關說法，他認為每月放煙花對東南亞旅客有一定吸引力，「宣傳時可以擺落行程同其他地方競爭。」他又指，東南亞旅客每到晚上8時一定要去維港看「幻彩詠香江」，認為本港新的景點不多，對於可以加強相關項目非常歡迎，「非常讚同政府做多啲。」至於能否吸引內地客方面，他則指，「內地客已經不是旅客，是生活圈的一份子。」

學者：無人機表演有一定新鮮感

旅遊學者、職業訓練局項目經理黃家榮則認為，如港府每月在維港辦煙花和無人機表演，需要有一定水平及有香港的特色。

他續指，由於國際及東南亞旅客較少看到無人機表演，故認為相關項目對於他們而言有一定的新鮮感，而對內地客而言，放煙花亦對香港的吸引力有一定增值。他又指，節日的煙花一定不可以取代，恆常化維港辦煙花匯演要與本身項目有明顯分別，才有助吸引旅客來港。

楊永杰。（資料圖片/梁鵬威攝）

立法會議員楊永杰亦同樣指，相關活動可以作為其中一個吸引點，因內地某些地方並沒有煙花表演，但認同旅客未必會特地為看煙花而來港，故建議政府及旅遊業界推出套票優惠，如配合餐飲、酒店及景點項目，以吸引旅客留港過夜。他亦同意要革新「幻彩詠香江」，建議當局每半年更新主題，以增添吸引力。

至於海濱方面，有消息指，政府計劃引入更多餐飲、娛樂元素，提升吸引力。立法會研究與海濱相關的政策事宜小組委員會委員林筱魯認為，如日後政府計劃引入更多餐飲、娛樂元素，應以合約形式外判予半官方或商界去經營，以增加其彈性，又認為政府應整合過往在海濱辦市集的經驗，不要再發生無電力供應等問題。