財政預算案｜讀者投票結果出爐　40%要求派錢　30%促續派消費券

【財政預算案2024/ 消費券/ 派錢/ 派糖】財政司司長陳茂波本周三（28日） 將公布新一份財政預算案，政府會否再派錢成為市民關注焦點。《香港01》今日（26日）發起投票，發現有近四成讀者希望獲發現金，亦有近三成希望續發消費券，比率較贊成改派限定用途消費券高九倍。



記者邀請三位學者投票，限定用途消費券獲兩票，寬減薪俸稅亦有一票。有學者指市民對消費券有期望，建議政府「減半」至派2,500元，並且認為可將使用範圍縮窄至「周末消費券」、「晚間消費券」或「政府服務消費券」等，讓市民可用作繳交罰款，或刺激本地商戶的生意，挽留市民周末留港消費。



財政司司長陳茂波在2月25日在司長網誌隨筆，率先披露新一份財政預算案封面顏色。（財政司司長網頁圖片）

逾1.1萬讀者投選「最想哪一項派糖措施」

財政預算案將於本周三公布，《香港01》今日舉行網上投票，邀請讀者選出「你最想預算案推出哪一項派糖措施？」，在六個選項中揀選一個「最想」。

截至晚上7時半，已有11,4527名讀者投票，當中以「直接派現金」的票數達39%佔最高，其次是「續派$5000消費券」佔30%，排第三的「寬減薪俸稅」亦有18%。至於其餘的選項，選擇電費補貼也有9%，而選擇交通費用補貼加碼及派限定用途消費券，分別佔3%及2%。（因四拾五入，比率總額101%）

政府本財政年度料出現逾千億元財赤，不過合共有近70%要求派錢或消費券。當中可留意，選擇「續派$5000消費券」比「派限定用途消費券」比率高出九倍。

2024年2月26日截至晚上7時半，已有逾1.1萬讀者投票，共七成要求政府派錢或派消費券。（APP截圖）

莊太量倡減半派$2500消費券 限周末或晚間使用

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，「派錢會開心好多」，而派發消費券／現金、以及寬減薪俸稅，只是不同的派錢方式。因此他考慮到派發現金的支出龐大，而退稅難以帶來開心的感覺，他最終投選派發消費券。「市民對消費券有期望，派消費券就最好啦。」

不過近年政府財政收入不穩，不少政黨及專業組織早前便反對派錢，以免再加劇財政負擔。莊太量稱，雖然高息影響政府的賣地收入減少，卻帶動外匯基金大賺2,000多億元，建議政府「減半」，即派2,500元消費券。

他指去年政府在財赤下仍派發消費券，而他觀察到政策一般設有過渡期，估計當局今年仍有機會派發消費券。

被問到會否擔心派發消費券後，市民將節省的開支到海外旅遊。莊太量直言「係咪都會流」，認為可將使用範圍縮窄至「周末消費券」、「晚間消費券」或「政府服務消費券」等，讓市民可用作繳交罰款，或刺激本地商戶的生意，挽留市民周末留港消費。

李兆波反對派糖：有得揀會揀Nothing

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波日前便反對政府再派糖。他表示若必須投票，只考慮選限定用途消費券，例如市民在晚間消費後，可在指定APP上傳收據申請退錢。但他認為開發APP需時，政府未來的財政表現堪慮，已失去推行的時機。「如果可以揀Nothing，我會揀Nothing。」

殷暉反對派消費券：派咗錢咪又拎返內地使

恒生大學市場系高級講師殷暉也不建議再派發消費券。他解釋，雖然初時確實可推動市民消費，並促進長者學習電子支付，但時隔多年已失去當時的效用，帶來的經濟效益不明顯。他以最近港車北上的觀察為例，「上到去前後左右都係香港人，洗車打蠟又係香港人，你派咗錢佢咪又拎返內地使。」

至於限定用途消費券，殷暉表示曾經考慮投選，但想到根據以往經驗，政府為了防止市民濫用設置各種關卡，拖長派發時間及增加行政費用，最終得不償失。「雖然市民有市民諗法，但我諗政府未必喺派錢花好大着墨。」

殷暉認為寬減薪俸稅才是最好的選擇，若政府想達到特定政策目的，例如促進生育、推行環保、持續進修等，可先要求市民符合資格才申請退稅，「政府想人生多啲仔，或者上堂讀多啲書，都可以諗下。」至於不受惠的基層市民，他認為可各界再作討論，以推出其他派糖措施。