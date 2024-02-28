財政預算案︱未來十年供應30.8萬公屋單位　延長現金津貼試行計劃

本港房屋供應持續緊張，財政司司長陳茂波今日（28日）公布2024/25年度財政預算案，指在未來十年可供應30.8萬個公營房屋單位，截至去年底，有約10.5萬個香港房屋委員會的單位已經動工。而原定於今年年中屆滿的現金津貼試行計劃，亦會延長至明年六月，政府會適時再作檢討。



陳茂波表示，政府已覓得足夠土地，可於未來十年，即2024／25至2033／34年度，滿足30.8萬個公營房屋單位的供應目標。此外，政府2024／25年度賣地計劃共有八幅住宅用地，加上鐵路物業發展、私人發展和重建，以及市區重建局項目，預計全年的潛在土地供應可興建約1.5萬個單位，較《長遠房屋策略》的13,200個單位年度估算需求高出近40%。

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而在私營房屋供應方面，陳茂波指未來五年政府會準備好可興建不少於8萬個私營房屋單位的土地，以便適時推出市場。當中近六成的土地供應來自新發展區和新市鎮擴展區，另外四成來自其他地區的政府賣地項目和鐵路物業發展項目。

政府估計自今年起的五年內，私人住宅單位每年平均落成量超過1.9萬個，較過去五年的平均數增加約15%；未來3至4年一手私人住宅單位潛在供應量約為10.9萬個。