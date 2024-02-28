財政預算案｜業界贊成樓市全面撤辣　增發展商買地意欲

【財政預算案2024 / 財赤/ 樓市 / 辣招】財政司司長陳茂波今日（28日）公佈2024-25年度《財政預算案》，宣布經審慎考慮當前整體情況後，決定即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，即由今天起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅，即意味全面撤辣。換言之為期14年、用作壓抑樓市升勢的辣招正式落幕。



預算案能促香港成盛事之都

香港會計師公會對新一份財政預算持正面看法，指出預算案內部分措施與公會早前見解吻合。該會認為該措施能平衡到社會不同的需要，有效保持香港經濟活力。此外，公會認為政府應整合資源，吸引外地企業和人才來港落戶。

公會指出，新一份預算案能進一步促使香港成為盛事之都，並能振興旅遊業的復甦。“好似煙花匯演都可以進一步推動香港成為盛事之都。

政府經過連續3年派發消費券，惟今年預算案未有派發的計劃。對此，公會表示消費券對本港消費雖有一定的刺激，但現時成效已不大。反之，該會認為政府應整合資源，吸引大型及高質素的企業來港投資落戶，並給予他們理想的環境。

澳洲會計師公會：贊成政府撤辣

澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席劉明揚表示贊成政府撤辣，支持樓市復甦，並指撤辣有助吸引剛需人士入市，帶動交投量刺激成交，有助增加房地產發展商的買地意欲。

他又謂，樓市復甦更需整體市場環境的支持，稅務只是其中一個影響樓市的一個因素，其他因素还有例如减息等，如果能吸引更多剛需人士入市例如高才通、投資者入境計劃等，更有助刺激樓市復甦。

畢馬威：撤辣助吸引人才來港居住

畢馬威中國稅務合夥人何家輝就「2024-25財政預算案」回應稱，歡迎政府全面撤銷樓市辣招，過去設立樓市辣招是為了減少炒賣投機, 但現時情況已不算嚴重, 而十月份施政報告減辣後, 樓市炒風亦並未再起,全面撤銷樓市辣招可幫助市民及吸引人才來港居住。

此外，歡迎政府就於吸引企業所建議的公司遷冊機制。就此，政府可進一步鼓勵企業在香港設立地區總部，對該類企業採用減半利得稅率(8.25%)徵稅。同時，其亦建議引入特殊稅務虧損措施，鼓勵投資於初創企業及科研項目,以及放寬現行嚴格的利息支出稅務扣除條件，以完善稅制。

致同指全面撤辣短期內刺激樓市情緒

致同（香港）會計師事務所稅務合夥人陳錦榮表示：「全面撤銷樓市冷卻措施可能會在短期內提振市場情緒，但高利率和疲軟的經濟前景將繼續打擊買家信心。我們認為經濟復甦和市民收入增長才是改善住房需求和穩定房地產市場最有效和根本的途徑。」

陳錦榮補充: 「面對持續龐大財政赤字，政府須迫切考慮如何削減開支和增加收入。雖然當前經濟環境充滿挑戰，並非開徵新稅的良好時機，但是我們再次呼籲政府全面審視稅制，考慮可行的改革方案，以擴大稅基，並令香港在瞬息萬變的全球市場中保持競爭力。除了短期和一次性措施外，香港需要擬定高瞻遠矚的長遠發展計劃，在為未來繁榮投資與恪守審慎理財原則以抵擋逆境之間取得平衡。」

陳錦榮又表示：「我們認為發行債券來資助基礎設施投資和長期經濟發展是正確的方向，但恢復酒店房租稅是與政府振興旅遊業的目標自相矛盾，因為這將使本已高企的酒店房間價格更加昂貴，進一步打擊遊客過夜意欲。此外，政府實際上已經通過不按通脹率提高個人薪俸稅免稅額的方式來增加市民大眾的薪俸稅。」

總商會稱財政司司長理財有道

香港總商會歡迎《財政預算案》，全面撤銷現行樓市降温措施，即日起取消額外印花稅、買家印花稅和非首置買家的新住宅印花稅，應有助鼓勵本地和海外人才置業，從而提振地產和相關行業。

透過舉辦更多盛事活動、發展多元旅遊和加強宣傳推廣，以提升香港的國際形象，將有助向外說好香港故事。當局計劃增設經貿辦，並與多國簽訂自由貿易和全面性避免雙重課稅協定，將對促進貿易和協助企業開拓新市場發揮重要作用。

儘管政府預計綜合赤字為1,016億元，其認為財政司司長理財有道，為香港的長遠利益制定了切實可行的藍圖。

銀行學會支持一切助推動綠色金融配套及措施

香港銀行學會全力支持相關舉措。財政預算案強調香港正「邁向綠色未來」，朝著國際綠色金融中心的方向邁進，綠色和可持續金融的生態將會持續豐富，而綠色金融科技也會繼續是重點發展項目之一。學會支持一切有助推動綠色金融的配套和措施，並會著力加強相關的專業培訓工作，以配合國際綠色金融中心的發展方針。

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗表示：「財政預算案宣布落實推動香港成為國際綠色金融中心，學會表示歡迎和支持。香港銀行學會將繼續協助本地銀行業擴大和深化綠色金融人才庫的發展，透過提供相關培訓課程及專業資歷認證，加深銀行從業員對環球綠色金融發展趨勢、國際間信息披露準則和氣候風險管理等方面的知識，提升本港綠色金融人才的整體水平，與國際接軌。」