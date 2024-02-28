財政預算案｜印花稅辣招全撤　曾煥平樓市軟著陸、業主可提價賣樓

【財政預算案2024 / 財赤/ 樓市 / 辣招】財政司司長陳茂波今日（28日）公佈2024-25年度《財政預算案》 ，宣布經審慎考慮當前整體情況後，決定即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，即由今天起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅，即意味全面撤辣。換言之為期24年、用作壓抑樓市升勢的辣招正式落幕。



仲量聯行香港主席曾煥平表示，歡迎政府撤銷所有調控樓市措施，預期全年住宅成交量可以顯著增加10%至15%，樓價跌勢將會減慢，幫助樓市軟著陸。然而，影響樓市的負面因素包括利息高企、經濟疲弱、積壓的大量新盤等仍然存在，單靠撤辣難以扭轉跌勢，預期樓價今年仍會下跌10%，要待減息及經濟好轉，樓價才能止跌回升。

現時一手私樓潛在供應達到10.9萬伙，對發展商構成壓力，他預期發展商會加快推盤步伐。對二手業主而言，應把握現時的機會，按較原叫價略高的價格出售單位套現，因為，中短期的負面因素仍然存在。對買家而言，未必會僅僅因撤辣而入市，始終旺市時，政府多番加辣也無助樓價上升，因此，應按個人負擔能力而決定是否入市。

仲量聯行香港主席曾煥平。

戴德梁行︰下半年樓價有望低位回升

戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，本行非常高興政府回應市場訴求，撤銷所有住宅物業需求管理措施，相信樓市會有序調節，朝健康方向發展。現在困擾樓市有三大因素，分別是息口高企、「辣招」、以及經濟和股票市場不景氣。

隨著政府全面撤辣，相信有助提振市民入市信心，刺激成交量，進而活化換樓鏈。至於樓價走勢方面，假如聯儲局能於年内開始減息，將更有助樓價回穩，預計下半年樓價有望從現時低位回升。我們期待金管局將於今天稍後時間，公布更多有利樓市的物業貸款相關的監管政策。

戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢。

萊坊︰樓市最快2025年才出現反彈

萊坊董事﹑大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，現時樓價及成交量持續下跌，本港樓市低潮未過，我們支持政府全面撤辣和調整其他與物業貸款相關的監管政策，為自住需求的首置客和換樓客減輕負擔。

撤辣措施有望為樓市釋放置業需求，相信短期內刺激交投量，促進樓市回暖，重振市場信心，讓樓價止跌回穩。我們預計利率在今年仍然會維持在高位，因此樓市將會最快在2025年才出現反彈，但由於市場上仍有大量未售出的單位，發展商要去庫存便必須提供折扣及更多優惠予買家，這將為市場價格下跌設定新的基準。

萊坊董事﹑大中華區研究及諮詢部主管王兆麒。

各界要求全面撤辣 4個月前施政報告率先「半減辣」

近年市場各界人士一直要求政府為樓市減辣，甚至全面撤辣，當中包括發展商、地產代理、立法會議員，以至各個界組別的商會。事實上，政府在2023年10月份《施政報告》，已率先就樓市辣招作出三大調整「半減辣」。首先，當中將額外印花稅（SSD）的適用年期，由三年縮短至兩年，換言之業主在持有物業兩年後出售，無須再繳付樓價10%的額外印花稅。

其次，買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD）的稅率減半，兩者均會由15%減至7.5%。這安排有助減輕已擁有住宅物業的香港永久性居民再購買住宅物業時的財政負擔，以及非香港永久性居民購買住宅物業的成本。

施政報告後樓價續挫近5%

不過4個月前調整辣招後，本地樓市依然繼續惡化，樓價繼續向下回落，CCL由2023年10月份《施政報告》當周的153.59點，下滑至2月中的145.82點，跌幅約4.94%。同時也較2021年8月份CCL歷史高位191.34點，累積下挫逾24%。