財政預算案｜擬每月辦煙火匯演　成本規模與「煙花」有何分別？

新一份《財政預算案》今天（28日）公布，政府將力谷盛事吸引旅客，消息指當局計劃每月在維港舉行煙火匯演。「煙火」並非新事物，過去不少火藥火焰演出，其實是煙火，這與十一國慶、除夕倒數及農曆年初二的「煙花匯演」有何分別？



簡單來說，煙火匯演是迷你版的煙花匯演，前者在低空爆發，後者可在高至250米高空爆發；兩者成本相差十倍，一場煙火費用為百多萬元，一場煙花成本逾千萬元。



▼2023年7月8日 灣仔海濱水上煙火▼



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煙火規模較小 火藥彈在低空爆發

不少使用中文的地方，煙火及煙花等同，沒有明顯分別；而日文漢字用「花火」，集兩者之大成。不過本港主辦活動的機構如旅遊發展局，會將規模較小、在較接近地面或海面爆發的火藥火焰演出，稱為煙火，在演唱會場館燃放的也就是這種。

旅遊發展局去年7月就於灣仔海濱「樂聚維港嘉年華」舉行水上煙火，去年年底在西九文化區舉行「冬日維港水上煙火」，各場維持約10分鐘，標榜可看到HK字樣。煙火由一艘躉船發放，火藥彈在低空爆發，因此躉船會停在較近岸邊進行，以便觀眾可以看，因此觀看範圍主要圍繞躉船周圍。

▼2023年12月24日 西九水上煙火▼



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▼2023年1月1日 旅發局「香港跨年倒數」煙火光影匯演照亮維港▼



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最近兩年除夕倒數 正展現煙火與煙花不同

2022年12月31日除夕至2023年1月1日元旦凌晨舉行的「香港跨年倒數」，在大廈樓頂發放的就是煙火，當時叫「煙火光影匯演」，當時未復辦除夕倒數煙花匯演。

2023年12月31日除夕至今年元旦凌晨的上演的維港倒數匯演，則屬煙花匯演，由四艘躉船在維港中間一齊發放煙花彈，吸引44萬人在港兩岸觀看，當中不少是內地旅客。

▼2024年1月1日元旦凌晨 市民添馬公園觀看煙花倒數匯演▼



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煙花彈彈上高空爆發 變化多端

「煙花」爆發幅度比「煙火」明顯有極大分別，煙花彈在高空爆發，最高為250米，展示不同圖案，如心型、笑臉或元寶圖案，色彩變化多端。十一國慶、除夕跨年倒數及農曆新年煙花匯演都屬煙花，不過也會夾雜煙火在低空發放，好讓高空的煙霧有時間消散，以迎接下一浪煙花彈發放。

煙花在躉船上發放，通常有三至四艘同時進行，之間相距100至逾200米，因此在維港兩岸很多地方都可以看到，以至港九兩邊山頂也能觀賞，而且爆發聲響亮。在港每次節日煙花匯演都維持23分鐘，每次發放二三萬枚，通常以連珠爆發作尾。

▼2024年2月11日年初二 農曆新年煙花匯演▼



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▼2023年10月1日 國慶煙花匯演▼



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一場煙火匯演成本約煙花的10% 煙花可塑性較大

煙花與煙火另一主要分別是成本。翻查資料，康文署舉辦的農曆新年煙花匯演及國慶煙花匯演分別發放23,888枚煙花及31,888枚煙花，費用約1,300萬元和約1,800萬元；而旅發局今年元旦凌晨舉行的歷年最大規模「香港跨年倒數」煙花匯演長12分鐘，花費也約千萬。

煙火的成本則低許多，約為煙花的十分一，一場約百多萬元。由於規模較小，所產的污染物也較少。

青馬大橋1997年啟用儀式上，除了放煙花，也在橋上安裝了煙火，產生金色瀑布效果。（網上圖片)

煙火由於較小型，可塑性也較大，例如早年的除夕倒數，便是將煙火安裝在國際金融中心IFC二期，而青馬大橋1997年啟用儀式上，現場雖有煙花發放，也有在青馬大橋安裝煙火，形成金色瀑布效果。