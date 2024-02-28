財政預算案｜維港每月放煙火　內地網民狂踩：大陸人沒看過嗎？

【財政預算案2024／煙花／煙花／無人機／維港】財政司司長陳茂波今日（28日）公布新一份財政預算案，宣布將向旅發局撥款10.9億，每月在維港舉行煙火和無人機表演，及重塑幻彩詠香江。措施旨在吸引旅客來港，惟消息一出即在微博及小紅書等平台瘋傳，雖有內地網民認為煙花配合香港夜景值得期待，但絕大部份留言都在狂踩，其至嘲諷「我們大陸人是沒看過煙花嗎」、「港府跟沒見過世面一樣」，而且每個月都放煙火，其實會讓人審美疲勞，沒人為此專程來港。



有內地網民提到，只有對旅客熱情友善的環境，及提供更多優惠，香港才會有回頭客，例如推出旅客專用的消費券及交通費減免，問道：「把煙花費用折成消費券給旅客領取消費不好嗎？」



不少內地網民認為，維港每月搞煙火表演會變得沒吸引力。（資料圖片）

港府計劃每月在維港舉煙火表演的消息傳出後，早前已引起香港網民討論，今日正式宣布後亦引起內地網民關注，微博及小紅書上的網民紛紛留言，部份人看法正面，認為煙火及無人機配合香港的夜景值得期待，「香港的夜景真的很好看的」、「期待每個月都看到」。

可惜大多數內地網民都質疑成效，「不會有人專門去香港看煙花」、「煙花跟節日氣氛相輔相成，平常日子誰會想來維港看煙花嗎」、「確定不會審美疲勞嘛…搞點務實的呀香港政府」、「煙花經濟真奇葩」、「多少人會因為煙花去香港？很有限吧。去了也可以當頭離崗，酒店錢都賺不到」。

▼2023年7月8日 灣仔海濱水上煙火▼



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部份內地網民更是「狂踩」，直斥每月放煙火毫無吸引力，「浪費錢，煙花看多了也覺得無趣」、「真是黔驢技窮」、「煙花就是曇花一現，何來可持續發展」、「每個月看１次會看膩的。本來只有重大節日放，1月1放會讓煙花表演失去新鮮感，而且會污染環境吧」、「完全無創新」。有人提議不如重點發展無人機表演，例如不同季節有不同花樣，但又有留言認為內地的無人機表演已很發達，「無人機早都已經睇到厭啦」。

內地網民認為，大家期望見到對旅客熱情友善的環境，包括服務質素和服務態度等，「靠噱頭只能掙點看新鮮的快錢，攬不到回頭客」、「本地人都北上消費，難道不反思一下嗎？」。不少報道都顯示酒店費用太貴是內地客不再來港的重要原因，減價比放煙火更有用，另外亦可向旅客提供更多優惠，如推出旅客專用的消費券及減交通費，「給遊客發消費券更實在」、「把煙花費用折成消費券給旅客領取消費不好嗎」、「還不如針對大陸人搞交通費半價」。

財政預算案｜擬每月辦煙火匯演 成本規模與「煙花」有何分別？

▼2023年1月1日 旅發局「香港跨年倒數」煙火光影匯演照亮維港▼



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（綜合）