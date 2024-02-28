財政預算案｜向電影發展基金注資14億　每年辦「香港時裝設計周」

政府近年推動發展文化藝術及創意產業，新一份財政預算案提到，24/25年度分別向「電影發展基金」及「創意智優計劃」注資約14億元及29億元。另外，政府今年起每年舉辦「香港時裝設計周」，將活動打造成亞洲時裝設計盛事。



▼2月28日 2024/25年度財政預算案懶人包▼



新一份財政預算案今日公布，陳茂波表示，將於下年度分別向「電影發展基金」及「創意智優計劃」注資約14億元及29億元，支持電影、藝術、設計等不同範疇的項目。同時，由由今年起每年舉辦「香港時裝設計周」，他指，期望將活動打造成亞洲時裝設計盛事，讓香港時裝設計品牌享譽亞洲以至國際。

▼2月28日 陳茂波公布2024/25年度財政預算案▼



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重點支持大型演藝作品長期公演 冀成香港「文化名片」

為支持具代表性的本地大型演藝作品長期公演，政府提出「重點演藝項目計劃」，陳茂波指，期望這些創作可以成為香港另一個「文化名片」。文化體育及旅遊局將在上半年敲定計劃的具體安排。

另外，今年十月將舉辦首屆「香港演藝博覽」，提供一個綜合平台，為作品和創作精英提供交流機會和商機。同時，舉辦「第四屆粵港澳大灣區文化藝術節」，在香港及大灣區其他城市舉行逾百場的文化藝術活動，預計會吸引約5,000位藝文同業參與及14萬人次入場。