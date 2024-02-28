財政預算案｜勞福局將檢討2元乘車優惠　陳茂波：想辦法控制開支

財政司司長陳茂波今日（28日）宣讀財政預算案，當中提及到今年內會檢討「2元乘車優惠」及「公共交通費用補貼計劃」，當中2元乘車優惠在23/24年度開支高達40億元。他在記者會上強調，政府無意取消2元乘車優惠，惟隨人口高齡化，令政府開支愈來愈大，認為需要檢視細節，勞福局將於未來數月開始檢視有關計劃。



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陳茂波今日宣讀財政預算案時，提及到今年內會檢討「2元乘車優惠」及「公共交通費用補貼計劃」，指兩項計劃財政開支均較2019/20年倍增，其中2元乘車優惠2023/24年度開支高達40億元。

陳茂波：高齡化致開支愈來愈大

財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）朱曼鈴在《財政預算案》記者會上表示，「2元乘車優惠」及「公共交通費用補貼計劃」的開支增長都較為迅速，故有需要檢討計劃，惟政府並無意取消相關計劃，只是希望在原定的政策目標下，檢視運作上如何長期在財政上可得以承擔。

陳茂波則強調，勞福局將於未來數月開始檢視計劃，以找到一個「長遠可負擔公共財政」的運作模式。

他亦提到，有社會意見認為有關優惠屬好事，令長者不必負擔太貴的車錢，又可多外出走動，故2元乘車優惠對長者而言是「用得著」。然而隨社會高齡化，令政府開支愈來愈大，總要想辦法控制。