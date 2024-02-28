財政預算案｜增撥1.34億加強小學創科　推高中生大灣區職涯探索團

政府今日（28日）公布新一份財政預算案，消息人士指，教育局將投放7,400萬元推行為期五年的「大灣區職涯探索之旅」，安排高中生到大灣區考察，認識當地不同行業發展，學校可選擇是否參加。另外，預算案建議向「奇趣IT識多啲計劃」增撥1.34億元，加強小學生對資訊科技的興趣及應用。



▼2月28日 陳茂波公布2024/25年度財政預算案▼



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為期五年 包括深圳、東莞、廣州等地

教育局局長蔡若蓮去年曾表示，會推出「大灣區職涯探索之旅」，讓高中學生有機會走訪和認識粵港澳大灣區。政府消息人士表示，計劃為期五年，並會投放7400萬元，供資助中學，包括特殊學校自願申請參加，以加深高中生對大灣區不同行業的認識。

計劃分兩個階段推行，首階段會涵蓋2023/24至2025/26學年，獲批參與計劃的學校可選擇參加由教育局籌辦的考察團，2023/24學年合共有12個行程 ，包括3個1天團、7個2天團和2個3天團 ，地點包括深圳、東莞、廣州及佛山等大灣區城市，行程包括乘搭高鐵往返、參觀當地創科企業及進行交流等。

獲批參與計劃的學校的高中學生及隨團教師將會獲全額資助團費，包括交通、食宿及考察服務等費用。學校亦可選擇申請10萬元政府津貼，自行籌辦校本考察團，內容需與大灣區職業生涯探索相關的考察活動，如行業探索活動、參觀企業等。該消息人士預計，將會舉辦約七百個考察團。

陳茂波在公布2024/25年度財政預算案前兩日，在網頁公開預算案封面採用「晨曦色」，包含着對香港未來一年的期盼。他預期年內經濟逐步改善，期望各行各業的經營環境持續好轉。（陳茂波「司長隨筆」圖片）

加強小學生對資訊科技興趣 幼稚園推廣中華文化

「奇趣IT識多啲計劃」自2021/22學年推出，預算案建議向計劃增撥1.34億元，於未來兩個學年向每所公帑資助小學提供最多30萬元的資助，加強小學生對資訊科技的興趣及應用，

為加強幼稚園推廣中華文化，政府消息人士表示，會向幼稚園提供1.74億元一筆過津貼舉辦中華文化活動，培養學生國民身份認同及愛國情懷，以及提供1.77億元一筆過津貼加強教師專業發展培訓。