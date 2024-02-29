網紅劉馬車涉非禮6女再提訊　稱受相當大精神壓力　繼續還柙候訊

網絡紅人「劉馬車」涉在天水圍不同地點非禮6名女子，包括至少3人是女童。他先後在兩案中，被控共9項非禮罪。案件今（29日）在屯門法院再提堂，劉暫時毋須答辯。裁判官應將案件押後至4月11日，以待控方向律政司申請法律意見。辯方則指劉還押期間受到相當大的精神壓力，希望是次押後是最後一次。劉申請保釋被拒，還押候訊。



被告劉駿軒（27歲），報稱無業，涉及兩宗案件。他在首案中，被控一項非禮罪，指他於2023年11月29日，在天水圍運動場內非禮女童X。

劉在第二宗案件被控8項非禮罪，指他於2023年11月29日至2024年1月1日，分別在天水圍頌富廣場、俊宏軒商場、荃灣廣場等，非禮女童A、B和D，以及女子X、Y和Z。

案件編號：TMCC2695/2023、28/2024