財政預算案｜孫東︰為什麼在吃緊時還要拿錢走創科？因為別無選擇

【財政預算案2024】政府2024/25年度財政預算案公布翌日，創新科技及工業局局長孫東今日在政策記者會上（29日）表示，當局已確定人工智能是重點發展的方向，在相關領域投入的金額，不少於新加坡的10億新幣（約58.2億港元）。他解釋，在財政赤字的情況下仍大舉投資創科，因為愈是困難的時候，香港必須為今後的發展鋪路，強調已別無選擇，「我們實際上時刻想著每一分投的錢，怎樣能讓香港市民盡快受惠。」



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政府推100億元新型工業加速計劃、30億元人工智能資助計劃

為香港成為國際創科中心，財政司司長陳茂波昨日在預算案中宣布一系列撥款，包括今年內推出100億元「新型工業加速計劃」，為在香港投資不少於2億元的企業，包括從事生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造與新能源科技等新型工業，以政府對公司每1元配2元的形式，向每間企業提供最多兩億元資助。

政府並撥款30億元推行為期三年的人工智能資助計劃，資助本地大學、研發機構及企業等善用超算中心看算力、加強網絡及數據安全，以及進行推廣教育等。

孫東︰人工智能的投入不少於10億新加坡幣

創新科技及工業局常任秘書長麥德偉表示，當局已參考其他國家的經驗，並聘請顧問研究人工智能在香港的發展，目標善用數碼港人工智能超算中心的算力，構建人工智能的生態圈。他透露，數碼港將成立獨立委員會審批申請，預料在超算中心落成前，即今年底前完成機制。至於企業的資助額，則視乎其運用的算力、業務範疇、對香港人工智能的貢獻等再作考慮。

局長孫東表示，當局已確定人工智能為重要的發展方向，而相當多引進的重點企業，與人工智能與數據科學相關；加上今年推出的「新型工業加速計劃」，當中不少金額亦針對人工智能。他認為政府在人工智能的投入不會少於新加坡，「把這些加在一起，我們的數額不會少於新加坡的10億新幣（約58.2億港元）。」

▼2021年《施政報告》發展河套地區▼



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孫東︰愈是困難的時候 香港一定要為今後的發展鋪好路

被問到為何在政府財政困難的情況下，仍投資大量金額至創科界。孫東便提到，當局成立新型工業發展辦公室，目的強調引進重點企業、輔助初創企業、幫助本地企業。例如引進重點企業，為幫助香港未來GDP實際的增長，及提供就業機會，因此相關企業落戶香港，均要作出必要的承諾。至於花大錢扶助初創企業，能幫助本港青年就業，當局會堅定繼續發展，「我們實際上時刻想著每一分投入的錢，怎樣能讓香港市民盡快受惠。」