公營機構接連被黑客攻擊　孫東稱敲響警鐘　將引入更多網絡專家

數碼港在8月被黑客入侵，其後接連有公營機構的資料被外泄。創新科技及工業局長孫東今日（4日）出席港台節目時表示，事件為全社會敲響警鐘，提醒市民網絡安全威脅無處不在。他又指，政府資訊科技總監辦公室已向政府部門發出指引，包括如何應對有關突發情況，並提醒各部門加強保安措施。他又稱，政府會引入更多網絡安全專家，大學亦要加強相關研究。



多名官員出席5月31日立法會會議，包括孫東。（梁鵬威攝）

近月相繼有公營機構的電腦系統遭黑客入侵竊取資料，孫東在港台節目《星期六問責》時形容，隨著科技進步，網絡犯罪分子手段亦越來越高明，這次事件為全社會敲響警鐘，提醒市民網絡安全威脅無處不在。

他又指，政府資訊科技總監辦公室已向政府部門發出指引，包括如何應對有關突發情況，並提醒各部門加強保安措施。他續指，政府會引入更多網絡安全專家，大學亦要加強相關研究，但強調網絡安全不只是政府的事件，市民亦應提高有關意識，希望這些措施可以令社會加強抵禦網絡攻擊意識。

至於當召會否增加資源，給予中小企提升抵禦黑客入侵的能力，他表示，由於港府現時仍在研究提升網絡安全的事宜，故難以在此回答，但整體而言，港府願意為中小企提供全方位的支援及幫助，包括數字轉型的支援方案。

另外，施政報告提出成立「數字政策辦公室」，以推動數字經濟、數字共享及開放。他今解釋，數字政府及電子政務是國際上公認有效提升效率的方法，當局亦正籌建「授權數據交換閘」，在當事人同意下，讓政府部門獲取有關數據資料，可提升服務提供效率，而市民在數據互通下，亦不用面對繁瑣登入程序。

孫東：沙嶺山清水秀 或建數據園

施政報告亦將「沙嶺殯葬城」的兩公頃土地改建為創科相關用途，孫東表示，因應社會及業界需求，會以興建數據中心為首要考慮，目前仍在進行技術評估，例如水、電、信號系統等，但不排除作其他創科用途。他又指，沙嶺山清水秀，正探討在沙嶺平整更多山坡的可能性，以建立一個數據園。