美限制對華高科技投資　孫東批無理：或短期影響香港吸引人才資金

美國總統拜登早前簽署行政命令，限制美國企業未來在半導體、量子計算及人工智能等敏感技術對華投資，當中包括香港。創新科技及工業局局長孫東今早在電台節目上批評措施無理，特區政府表達強烈不滿及反對，並指或會短期影響香港在相關領域的海外投資，及對政府吸引人才、資金及企業帶來困難，但強調本港創科發展仍有多元資金來源。



孫東指，早在美國頒布禁令前，香港的學術氛圍已受到影響，更稱有部份大學教授往海外開會時申請簽證受到限制，影響人員交流。



創新科技及工業局局長孫東。（資料圖片/梁鵬威攝）

本港創科有多元資金來源 盡快吸引內地及海外投資

創新科技及工業局局長孫東今日（12日）出席電台節目後，回應美國限制企業對華的高科技投資，批評是無理措施，特區政府表達強烈不滿及反對。

孫東表示，有關限制或會短期影響香港在相關領域的海外投資，對政府吸引人才、資金及企業均帶來困難，但他強調本港的創科發展有多元資金來源，會盡快方便內地及其他海外資金來港。孫東指，相信只要香港鞏固自身國際化，利用背靠國家優勢，只要發展做得越好，其他國家就會「沉不住氣」，料香港創科發展的長遠願景不受影響。

禁令實施前學術界已受影響 部分大學教授海外開會簽證受限制

他提到，早於美國頒布禁令前，香港的學術氛圍已受到影響，更稱有部份大學教授往海外開會時申請簽證受到限制，影響人員交流。他認為，禁令不會影響香港創科發展的浪潮，及世界「東升西降」的發展趨勢，更形容是「青山遮不住、畢竟江流去」。

孫東在電台節目又提到，中國、新加坡或歐美會以真金白銀補貼重點企業，但香港長期沒有相關補貼文化，現時科學園本身已有類似計劃，政府亦正在研究，有意先從科學園開始，再考慮擴大範圍。

政府正研究補貼重點企業，並從科學園開始。（資料圖片）

25間科企將落戶香港 料數年內投資過億元

孫東說，引進企業是全社會的事情，創科局已接觸超過130間企業，其中25間較具代表性的科技企業已經或準備落戶香港，不少是市值或估值過百億元，它們普遍計劃在數年內在港投資過億元及招聘數十至過百人。

至於河套區港深創新及科技園的規劃工作，孫東指已接近尾聲，新田科技城創科發展規劃工作也即將開始，希望收地工作順利，不影響創科發展進程。孫東重申，要將香港創科生態做好，希望將本港前沿科技人才由目前5萬倍增至10萬或以上。