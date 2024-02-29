14歲童遭兄及兄友性侵　兄稱作供非全為減刑　想被告面對所犯的錯

無業漢涉在性侵友人同父異母14歲弟弟案續審，男童兄長今午（29日）繼續在高院作供。辯方盤問時透露，兄長在2019年已知自己患有愛滋病，但沒有告知其弟弟X及被告，並在沒有使用安全套下性交，指兄長非誠實的人。兄長回應稱，他家中20歲以上的家人均知他患病。律師又指，兄長明知被告被控與16歲以下男童非法肛交罪，故謊稱曾告知被告X的年齡，從而希望獲得減刑。兄長卻稱他作供非全為減刑，而是想被告能面對他所犯的錯。



控方已傳畢所有證人，暫委法官郭啟安裁定案件表證成立。辯方表示被告選擇不出庭作供，案件押後指下周一作結案陳詞。



被告熊思昊（37歲，無業），被控於2020年8月8日，在旺角某單位向不足16歲的X作出嚴重猥褻行為，以及和未成年的X作同性肛交。X案發時14歲。另X的同父異母的兄長AJBD已承認16項控罪，包括和胞弟肛交。

被告熊思昊否非禮及非法肛交男童X，案件在高等法院審訊。（資料圖片）

兄長稱作供想被告面對他所犯的錯

辯方律師下午盤問兄長時，以菲律賓語作供的兄長，承認知悉若他的證詞被認為有價值，他或可獲減刑。但他重申，決定作供非為了有所得益，而是為了讓他和被告面對他們所犯錯的事實，即被告明知X未成年而與他肛交。

兄長患愛滋未告知被告及X

辯方續指，兄長早在2019年便知悉自己患有愛滋病(AIDS），但案發前後均不曾告知X和被告，亦不曾在肛交時使用安全套，質疑他是一名不誠實的人。兄長解釋指，他所有20歲以上的家人都知道他患病，不知道X能否理解事件，但最終承認他在此事上並不誠實。

兄長否認謊稱被告知X的年齡

辯方另向兄長指出，被告所面對的控罪是與16歲以下男子肛交，兄長知悉即使X同意，若被告當時知道X不足16歲，仍屬犯法，兄長同意。辯方進一步指出，指兄長因而撒謊稱他曾告訢被告X的年齡，兄長否認。

案件編號：HCCC 21/2023