新冠檢測陽性比率升至近半年新高　流感夾擊病毒活躍度續升

新冠流感夾撃，據衞生防護中心公布的最新一期新冠及流感速遞稱，新冠肺炎方面，病毒活躍程度繼續上升，由前一周化驗所檢測到1,023宗陽性個案，上升逾三成至1,355宗，檢測陽性比率更為14.80%，為近半年新高。



流感方面，流感病毒檢測陽性比率亦有上升趨勢，較前一周上升6.77%，但仍低於基線水平。



新冠肺炎個案持續上升，據最新一期新冠及流感速遞稱，過去一周本地新冠病毒的活躍程度有上升，由前一周化驗所檢測到到1,023宗陽性個案，上升逾三成至1,355宗，檢測陽性比率更為14.80%，為近半年新高。至於學校及院舍，則錄得20宗爆發個案，受影響人數為106人。

衞生防護中心公共衞生化驗服務處對檢測陽性樣本，以及新冠肺炎嚴重和死亡報告個案的有關樣本，進行基因分析，最常見的變異病毒株為JN.1，佔96.0%，而XBB及其後代譜系佔所有分析結果樣本則為4.0%。

此外，本港在一月初踏入冬季流感季節，新一期新冠流感速遞指，流感病毒檢測陽性比率為6.77%，較於前一周的6.60%微微上升，但低於基線水平的9.21%。檢測個案當中有42%為甲型（H3）流感、32%為乙型流感及26%為甲型（H1）流感。至於公院入院率則維持高於 0.25 的基線水平，錄得0.43水平，低於前一周的0.45。其處於低強度水平，其中0至5歲入院率，高達2.63。

另外，過去11日因染流感需入深切治療部或死亡的成人個案為54宗，當中包括33宗死亡個案。至於兒童個案，錄得1宗嚴重個案，沒有死亡個案。至於學校及院舍，則錄得14宗爆發個案，受影響人數為71人。