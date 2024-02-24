禽流感｜確診女嬰染H9N2　衞生署：病毒無與人類流感重新組合

衞生署衞生防護中心周五（23日）公布早前確診甲型流感（H9）的22個月大女童個案，其病毒分型經化驗後，確定為H9N2，而根據全基因排列結果分析，相信病人經禽鳥感染H2N9病毒。



中心指患者的禽島流感沒有和人類流感病毒基因重新組合，故不會出現人傳人的情況，加上相關H2N9病毒未有對抗病毒藥物特敏福產生抗病性，所以病人在接受治療後，感染病徵已康復，情況穩定，目前在瑪嘉烈醫院隔離；而她家人的化驗結果確定對甲型流感病毒呈陰性反應，沒有受其流感傳染。



衞生防護中心化驗後確認女童個案為H2N9禽流感，由於禽鳥流感沒有和人類流感病毒基因重新組合，所以不會人傳人。（資料圖片）

衞生防護中心已將化驗結果通報內地衞生部門和世界衞生組織，同時把這個案的基因排列結果上載至全球基因數據庫（GISAID），以作流行病學調查。

H9N2為輕徵狀禽流感 對上一宗出現在4年前

衞生署補充指，按照本港法例，新型甲型流行性感冒（包括甲型流感（H9））是必須呈報的傳染病，當中的甲型流行性感冒（H9N2）屬於病情較輕的一種禽流感，自1999年起香港共錄得9宗個案，對上一宗是出現在2020年的外地傳入個案，至今沒有錄得死亡個案。衞生防護中心和本地的公私營醫院、醫生以及各口岸已建立有效監測機制，若相關專業人士發現疑似感染個案，將馬上轉介至公立醫院跟進調查。

署方呼籲市民時刻保持警覺，以預防禽流感；如有發燒或呼吸道病徵，特別是從高禽流感風險地區和省份來港的人士，應立即佩戴口罩並求醫，同時向醫生報告外游記錄。

以下為衞生署提供的防護禽流感措施，市民可多加留意：

不應到訪活禽市場，避免接觸家禽、雀鳥或其糞便。一旦接觸，應以肥皂徹底洗手；



禽鳥及雞蛋應徹底煮熟方可進食；



經常以肥皂洗手，特別是觸摸口、鼻或眼之前、處理食物或進食前、如廁後、觸摸公共設施或物件（如自動梯扶手、升降機按鈕及門把）後，以及咳嗽或打噴嚏令手沾上呼吸道分泌物後；



打噴嚏或咳嗽時應掩着口鼻，用紙巾包妥痰涎，並放入有蓋垃圾桶；



避免到人多擠迫的地方，避免接觸發燒病人；



凡有呼吸道病徵，或需照顧發燒病人的人士，均應佩戴口罩；



身處外地時，如身體不適，特別是有發燒或咳嗽，應戴上外科口罩，立即通知酒店職員或旅遊領隊，並盡快求診；及



旅客從受禽流感影響地區回港後，若出現流感樣病徵，應立即求診，告訴醫生最近曾到訪的地方；並佩戴外科口罩，以防傳染他人。

