聯合醫院事故｜護士無入醫生指令　病人沒獲定時量血壓　其後離世

聯合醫院發生醫療事故，涉醫護未有正確使用電子維生指數紀錄系統。九龍東醫院聯網總監兼聯合醫院院長楊諦岡今午（1日）表示，事件涉及一名89歲男病人，他在內科病房留醫，醫護有持續監察及給予治療，病人上月22日離世。



然而，病人離世後，防方發現病人只有一次檢查維生指數的資料，與醫生指示每四小時檢查一次有出入，事件或涉護士未有將醫生指令輸入新系統，致其他護士沒按指示。楊諦岡表示，事件後已立即提醒所有病房醫護在交更時注意相關事情，避免事件同樣發生，而三名涉及的護士現正休假。



聯合醫院內科及老人科部門主管黃思豪表示，89歲男病人為長期病患者，他上月20日有嘔吐及發燒送入急症室，初步診斷為肺炎。病人入院後有檢測過維生指數，全部穩定，亦無發燒，在翌日（21日）中午時有為病人抽血及檢查血糖，並就其血糖給予治療。

他表示，病人在晚上有與親友交流，當時亦清醒，但在翌日（22日）凌晨兩時，病人情況正常，而在上午五時，職員為其轉身時，病人亦正常。不過，在半小時後，病人呼吸及心跳停止。

聯合醫院。（資料圖片）

三名涉事護士正在休假

黃思豪表示，之所以未有按醫生指示每四小時檢查一次維生指數，是因為護士未有在維生指數紀錄系統輸入指令。醫院有向病人家屬交代事件，家屬表示接受。九龍東醫院聯網總監兼聯合醫院院長楊諦岡表示，三名護士涉早更、中更、夜更，現時正在休假。

聯合醫院護理總經理鄧少強表示，相關電子維生指數紀錄系統為較近時間才引入，以取代以前以紙本形式交代。他指出，系統有助減少護士工作量，惟今次事件或因護士工作量忙，加上未必熟識新系統。他補充，在推出相關系統時已有一定訓練，而未來亦會有網上課程介紹。