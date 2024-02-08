廣華醫療事故｜未及時發現呼吸喉管鬆脫　許樹昌：缺氧可損傷腦部

廣華醫院發生嚴重醫療事故，一名51歲本身情況危殆的肺結核病人本周一（5日）在隔離病房留醫期間，呼吸喉管鬆脫，惟醫護未有及時發現，意味著病人缺氧了一段時間。直至醫護發現時，病人已沒有意識和心跳，其接受搶救後轉去深切治療部留醫。



有不願具名的醫生今日（8日）指出，呼吸喉管鬆脫不時都有出現，雖然呼吸機會設有裝置鎖定呼吸喉管以免鬆脫，「但如果郁得勁都有可能會甩落。」由於病人依賴呼吸機呼吸，意味著其沒有能力可以自主呼吸，呼吸喉管鬆脫或會令其缺氧。



中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，缺氧5至10分鐘可造成腦缺氧損傷，而如果病人有冠狀動脈疾病的情況下，缺氧可能會引發缺血性心臟病。



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廣華估計病人郁動致鬆脫

涉事病人因氣促在去年12月16日入院，其後出現敗血症、休克及肺功能衰竭，轉到深切治療部留醫並依靠呼吸機呼吸。病人經治療後情況較穩定，本周一（5日）下午轉往內科負壓隔離病房繼續留醫，在隔離病房留醫期間，呼吸喉管鬆脫，惟醫護未有及時發現，意味著病人缺氧了一段時間。直至醫護發現時，病人已沒有意識和心跳，其接受搶救後轉去深切治療部留醫。

廣華醫院行政總監鄧錦成今日（8日）公布事件時，未有回應患者是否因缺氧而情況變差及現時情況如何，僅指對病人而言「當然係一件唔好嘅事」，會繼續治療病人。他又指，初步原因可能是因為病人有動作而致呼吸機喉管鬆脫。

病人約束手帶不可綁得太緊

有不願具名的呼吸系統科醫生指出，呼吸喉管鬆脫不時都有出現，雖然呼吸機會設有裝置鎖定呼吸喉管以免鬆脫，「但如果郁得勁都有可能會甩落。」至於呼吸喉管是否「病人郁一郁就甩」，他則指要視乎動作多大，雖然病人已有約束手帶，但由於醫管局的指引中約束手帶不可以綁得太緊，故病人有動作而致呼吸機喉管鬆脫亦有可能。

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缺氧數分鐘可損腦部

該名醫生續指，由於病人依賴呼吸機呼吸，意味著其沒有能力可以自主呼吸，呼吸喉管鬆脫或會令其缺氧，而其廢氣亦可能因而未能排出體外。至於缺氧會對病人有什麼的影響，他則指要視乎病人本來的心肺功能如何，但任何人如缺氧三至五分鐘，都會對腦部及心臟有受損。

此外，中大呼吸系統科講座教授許樹昌就表示，缺氧5至10分鐘可造成腦缺氧損傷，而如果病人有冠狀動脈疾病的情況下，缺氧可能會引發缺血性心臟病。