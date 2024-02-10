天瑜醫療事故｜一家四口年三十病房團圓　兄：希望下年一起團年飯

8歲女童天瑜2020年5月於瑪麗醫院接受手術期間因醫療事故變植物人，上月底更開始出現心臟衰竭。天瑜爸爸年三十晚（9日）在Facebook發布影片指一家人到醫院陪伴天瑜，一家四口渡過溫馨時光。天瑜爸爸發文指特別珍惜今個年三十可與天瑜一同渡過，感嘆下次年三十要等6年才會再有，或許到時已人面全非。



天瑜爸爸在Facebook發布影片，指昨日除夕一家人到醫院陪伴天瑜，一家四口渡過溫馨時光。家人在影片中稱天瑜昨日較精神，天瑜的哥哥站於床頭向天瑜表示年三十會去嫲嫲家食團年飯，並希望妹妹早日康復，下年一起食團年飯，又向天瑜介紹一些新年習俗。

六年後始再有年三十 天瑜爸爸更珍惜：下一次年三十或許一切已人面全非

天瑜爸爸在貼文中指，特別珍惜今個年三十，除了還可以跟天瑜一起渡過之外，因未來五年都只有年廿九而無年三十，下一次年三十晚將在六年之後，「不知道到時我們又會是怎樣一個光景。或許，一切都已經人面全非。」貼文引起逾8,000人給點讚、愛心或加油表情，新城廣播營運總監馬浚偉亦留言送上祝福指：「您們不孤單的！」