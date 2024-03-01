黎智英案｜民間提罷工《蘋果》開天窗回應　陳沛敏稱屬管理層決定

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（1日）踏入第36天，前《蘋果日報》副社長陳沛敏繼續作供，辯方已完成盤問，控方今早(1日)覆問時，提及《蘋果》於2019年8月頭版曾「開天窗」，並以這方式聲援罷工，這是否反映黎的立場。陳說是管理層的決定，並解釋坊間發起罷工時，有中層員工問及他們可否行使這權利，管理層認為新聞機構「唔可以話參加罷工，然後唔出報紙。」事件在公司內部爭議許久，管理層最終決定在頭版「開天窗」，以回應《蘋果》不參與，但同時也表達對罷工的態度。



陳沛敏完成15日作供，她由3名懲教人員押送離開法庭時，表現平靜。控方料下周一（4日）將傳召《蘋果》前社論「主筆」楊清奇作供，法官關注到案件進程比原訂計畫慢，並問控方餘下證人作供預算時間。控方則指有信心餘下證人所需時間不會比張劍虹及陳沛敏長，估算楊的控方主問需時7日。



辯方律師指，《壹週刊》2017年曾有封面標題提黎智英並有「出賣」的字目，當時的社長亦沒有因而被罵。(資料圖片)

壹週刊標題指被黎出賣 社長未被罵

辯方資深大律師彭耀鴻今在盤問尾聲時，提到壹傳媒於2017年宣布出售《壹週刊》業務，並呈上《壹週刊》2017年7月雜誌封面，封面印有黎智英的照片，配字「出賣壹週刊內幕」。彭指標題使用「出賣」一詞暗示黎背叛《壹週刊》，看似「並不恭維（unflattering）」，但當時時任社長黃麗裳沒有因此被黎責罵。陳沛敏表示不知道當時制定標題者的想法，亦不清楚《壹週刊》內部的事。

同意大公報及文匯報較偏向政府

彭又指每間傳媒都可擁有各自編採方針，如《蘋果》當時較開放及對政府批判；《明報》及《經濟日報》則相對較保守及偏向政府。陳同意彭對《蘋果》的說法，但坦言：「唔想演繹其他傳媒嗰嗰路線。」彭之後再追問《大公報》和《文匯報》是否最為偏向政府，陳則指：「我觀察都係。」

認為黎認同和勇不分的口號

辯方完成盤問後，主控官張卓勤覆問時，引述陳曾形容黎支持和平示威，這個想法在2019年後有否改變？陳認為黎在2019年後，對於「非和平手法」採取一種「諒解」態度，如當時七一衝擊立法會事件，許多人覺得該次事件並非和平示威活動，黎不想運動因此停止，陳說：「佢會叫我哋多啲採訪佢地嘅心聲，等公眾都諒解，甚至乎明白點解佢地會咁做。」她亦相信，黎當時認同示威者之間「和勇不分」的口號。

編輯室約章列明新聞要跟事實報道

陳於2019年初草擬的「《蘋果》編輯室約章」，其中一條款列明，新聞報道不應受到任何政治、商業、宗教利益影響。法官李運騰問，陳同意傳媒可擁有自身編採方針，那麼傳媒能否帶政治立場？陳認為報紙的新聞報道及社論文章不一樣，後者可以討論政治立場或觀點，但前者應如約章條款所述般，必須基於事實真相。

有否跟從約章依賴同事的意識

法官杜麗冰再問，無論該傳媒報道新聞時採用什麼角度，都應按照事實、公平、客觀及獨立的原則？陳同意。法官李運騰又指，約章條款寫得很好，但《蘋果》內部有否機制可以確保員工能夠行使編採自主？陳表示，其實仍要依靠同事的意識。

荃灣罷工集會民眾高舉「反送中」標語，但。（余俊亮攝）

坊間罷工頭版開天窗屬管理層決定

此外，《蘋果》曾於2019年8月頭版「開天窗」聲援罷工，配字〈緊守崗位 欲罷不能〉，控方問這是否反映黎的立場。陳解釋，當時坊間發起罷工，有中層同事詢問他們可否行使罷工權，公司內部「拗咗呢個問題好耐」，管理層認為：「我哋作為新聞機構嗰嗰角色，我哋當時係唔可以話參加罷工，然後唔出報紙。」最終決定以「開天窗」處理頭版。控方問「開天窗」是否依照黎的立場而定，陳稱屬管理層決定，他們認為這個方法可解釋為何《蘋果》不參與罷工，同時又能表達他們對罷工的態度。

非法集結案認為重點在李柱銘被定罪

控方之後再問及陳於2021年6月被捕後，《蘋果》刊登的報道〈夫：她冷靜堅強鎮定 陳沛敏選擇留在災難現場〉，內文提及2021年4月，李柱銘、黎智英、吳靄儀等人被判非法集結罪成，但陳認為：「雖然與黎智英共事多年，不影響新聞判斷，當日頭條重點是資深大律師中資歷最深的李柱銘首次被判罪成。」陳早前供稱，文中提及「新聞判斷」， 是有關李柱銘被判罪成一事。

她今再解釋指，當時有編輯問及是否應該將報道重點放在同樣被定罪的黎身上，但她和其他同事都認為新聞重點應放在李柱銘上。控方再問，文中「新聞判斷」一詞是否僅限於新聞重點放在哪裡？陳同意。

黎曾提意設如頭條新聞的環節

控方最後問及有關通訊軟件「Slack」的紀錄，當中包括2020年10月「飯盒會」紀錄，提及有關港台《頭條新聞》及主持曾志豪、王喜等。陳解釋當時黎有意在《蘋果》電子版製作類似電視新聞的節目，但希望加入《頭條新聞》的風格及環節，故紀錄中提及可尋找的人選。不過陳在該次「飯盒會」表示：「如果你想搞認真嘅新聞報道，但係又加入呢啲環節，我就覺得唔係好合適囉。」惟黎認為節目保留這類環節「會活潑啲」，故最終仍然堅持。陳同意她的關注被否決，但說：「反正都唔係同我哋實體報紙有關係。」

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022