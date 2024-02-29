黎智英案｜黎有開飯盒會聽取意見　陳沛敏：最後都由黎一槌定音

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（29日）踏入第35天，前《蘋果日報》副社長陳沛敏續接受盤問。辯方就黎主持的「飯盒會」盤問，並指黎開設「飯盒會」原意是想與不同階層的員工對話，討論報紙改善地方和經營策略，沒有給予編採指示。陳認為黎開「飯盒會」是想發表理念，雖然黎會在會上討論這些話題，但若論及報紙改善地方，必定會涉及編採指示。她又兩度形容黎「好有自己睇法」，而且比較強勢，若在會上談及他有興趣的題目便會分享較多意見，但他對不感興趣的題目只會「輕輕帶過」，即使「飯盒會」會有討論的過程，但最後都係由黎一槌定音。



陳沛敏一再提及黎智英是個強勢且很有自己睇法的人。(資料圖片)

黎會在飯盒會分享理念

辯方資深大律師彭耀鴻指，黎於2018年重返《蘋果》，有感員工士氣低落，故決定開「飯盒會」與公司不同階層的員工對話。陳指黎重返《蘋果》後改善了飯堂服務，但認為他開「飯盒會」較多是分享理念，包括他對做生意及時政的理念。她同意當時黎關注如何改善《蘋果》業務和內容，她亦曾按黎要求草擬一份問卷，詢問員工報紙內容、版面設計流程等有否需要加強的地方。

設飯盒會前有開討論過

辯方另引述執行總編輯林文宗向陳發送「老闆同網主管開會的紀錄」，訊息提及：「黎老闆再重申質量嘅重要，公司會不斷update，包括管理、環境、條件等等。」並透露公司將會提升IT程式、推行訂閱制等。問這是否「飯盒會」的前身，陳不記得這是特別召開抑或是定期會議，但同意黎在這些會議後，便開始舉行「飯盒會」。

黎對感興趣題目會講多啲

陳確認黎開「飯盒會」前兩三天，會在程式「Slack」拋出問題讓與會者提意見，之後會在「飯盒會」中再作討論，但黎「好有自己睇法」，若他對某些題目很有興趣便會「講多啲」，對於沒有太大興趣題目只會「輕輕帶過」。辯方又問若黎缺席，「飯盒會」是否會由張劍虹主持？陳稱這種情況只發生過一、兩次，因為如果黎無法出席「飯盒會」，他們自行開會便可。

陳沛敏作供時指黎智英有提過想中國組訪問像李文亮一般的「吹哨者」。（微博@老照片bot）

談及改善問題自然會觸及新聞

辯方指黎開「飯盒會」目的，只是為討論有關業務及改進事宜，不會給予編採指示。陳稱不太同意，並指雖然黎的確會在「飯盒會」談及報紙改善方法和經營策略，但仍會給予編採指示，因為她出席的「飯盒會」，與會者皆是編採部同事，若黎提到報紙改善方法，自然會觸及如何做新聞，兩者「好難分開」。她舉例黎曾在會上提及，希望中國版訪問質疑內地隱瞞疫情源頭的人物，如內地醫生李文亮一般的「吹哨者」。

黎會談及報道要改善的地方

陳補充說，黎較少要求記者報道甚麼，或者不報道甚麼，若有大新聞發生，如反修例運動和新冠疫情，《蘋果》必定會持續報道，那麼黎在「飯盒會」上必定會談及報道需要改善的地方。辯方又指，黎不會針對特定新聞內容給予編採指示，只會就一般事項下指示。陳舉例指，黎要求訪問示威者，雖然不會說明要訪問誰，但會談及方向，例如示威者心聲。

陳沛敏指黎智英對感興趣的話題會講多啲，不感興趣的會輕輕帶過。（資料圖片/陳浩然攝）

開會前會定下討論主題

辯方之後呈上一系列「Slack」訊息紀錄截圖，顯示各部組會開設不同群組，黎會在「飯盒會」前一天，定下主題讓成員先提意見，之後再開「飯盒會」；陳或張劍虹則會在「飯盒會」後，總結會議重點及跟進事項。紀錄顯示，黎在其中一次「飯盒會」前，呼籲同事就「報紙雜誌化」提出意見，林文宗作出回應後，黎回覆說：「到時拿出來討論。」陳指林的回應涉及新聞題材，黎其後有在會上討論，期間必然談及他對新聞角度的看法。

重申黎是好有自己睇法且強勢的人

陳又表示由於黎是老闆，員工會後的「跟進」亦只是跟進他最後同意的事項。即使「飯盒會」有討論，但陳說：「黎生係一個好有自己睇法，同埋都係某啲時候都比較強勢啲嘅，所以我哋其實最後都係由黎生一槌定音。」

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022