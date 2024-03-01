新資本投資者入境計劃首日收逾百查詢　即日「開齋」錄首宗申請

「新資本投資者入境計劃」今日（1日）起接受申請，投資推廣署署長劉凱旋表示，計劃推出首日獲得很好的反應，同時反映高淨值人士對香港穩定的營商環境充滿信心，投資推廣署將繼續積極向國際持份者及專業服務提供者宣傳新計劃。



「新資本投資者入境計劃」今日（1日）起接受申請，圖中為首日收到的首宗申請。（政府新聞處圖片）

投資推廣署署長：高淨值人士對香港充滿信心

「新資本投資者入境計劃」今日（1日）起接受申請，投資推廣署指，截至辦公時間結束，從不同渠道包括櫃檯、熱線及網上共接獲過百個查詢，當中約7成為專業服務提供者。

投資推廣署署長劉凱旋表示，新計劃首日即收到申請，並獲得很好的反應，反映高淨值人士對香港穩定的營商環境充滿信心，並對香港多元投資感到興趣，希望與其家庭在香港落地生根。推廣署負責審查申請是否符合有關財務規定，署方表示會繼續積極向國際持份者及專業服務提供者宣傳新計劃。

獲批申請人須投資最少3000萬港元於獲許投資資產

新資本投資者入境計劃接受外國國民、取得外國永久性居民身份的中國籍人士、澳門居民及台灣華籍居民申請；申請人須向投資推廣署提出淨資產審查申請，證明在申請日期前兩年的整段期間內，一直絕對實益擁有不少於3,000萬港元（或等值外幣）的淨資產或淨資本。

獲批投資者須投資最少3,000萬港元於獲許投資資產，當中不包括住宅房地產。獲批申請人可攜同其受養人（包括配偶及18歲以下未婚及受養的子女）來港，一般可獲准在港逗留兩年，期滿後可申請延長逗留期限三年，其後可在每個三年期屆滿時再申請延長逗留期限三年。他們如在港連續通常居住不少於七年，可依法申請成為香港永久性居民。