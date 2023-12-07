投資推廣署與沙特投資部簽署備忘錄　加強招商引資方面合作

投資推廣署和沙特阿拉伯投資部今日（7日）簽署合作諒解備忘錄，共同促進兩地在投資推廣的交流及合作。推廣署署長劉凱旋和沙特投資部中國辦公室副主任Ayidh Alyami簽署備忘錄，由行政長官李家超及沙特投資大臣Khalid Al-Falih見證。



李家超表示，他2月率領高級別代表團訪問中東地區，分別到訪沙特和阿聯酋，向當地政商界推廣香港的獨特優勢。訪問期間，香港和兩國的企業、機構共簽署13份高質量的備忘錄或意向書，為港商在中東地區的長遠發展打下堅實基礎，同時吸引當地公司及資金來港投資。香港和沙特今日簽署的備忘錄，標誌兩地在投資推廣交流方面的新里程。

該備忘錄旨在加強兩地在招商引資方面的合作，鼓勵雙方透過互訪、專業知識交流、工作會議、研討會等活動，以及交換商業和投資環境等信息，在促進直接投資領域方面加強經濟關係。

除了簽署備忘錄，香港亦已經就促進和保護投資協定（投資協定）與沙特展開談判，雙方都有意願盡早完成。投資協定旨在保護、促進和開放投資，有助加強投資者的信心及增加雙邊投資流動，推動香港與貿易夥伴構建更緊密的經濟關係。

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同日出席沙特未來投資倡議研究所首屆「PRIORITY」亞洲峰會

李家超另在其社交網站稱，今日（7日）出席沙特未來投資倡議研究所（FII）舉行的首屆「PRIORITY」亞洲峰會，並歡迎沙特政府和主權基金的代表來香港出席峰會。該研究所首次在亞洲舉辦「PRIORITY」峰會，主題為「塑造人類未來大趨勢」，選擇香港作為場地，充分顯示對香港的重視，肯定香港作為國際金融中心的地位，重視香港聯通內地和國際的橋樑。

李家超表示，峰會期間，過千名來自世界各地的政商、金融領袖和投資者雲集香港。他向與會者宣傳香港在「一國兩制」下享有的獨特的優勢，強調香港是全球其中一個最具競爭力和具自由的經濟體，不但資金和資訊自由流通，更擁有健全的普通法制度，為內地和世界企業提供高增值作用，是「超級增值人」。