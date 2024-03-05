茶餐廳撤環保費　疑改收$1人頭費　黃家和：需交代具體收費目的

垃圾徵費延至8月1日實施，不過日前就有網上照片顯示，有茶餐廳在法例實施前率先收取食客「環保費」，每位一元，聲稱作為垃圾分類成本。有關收費在爭議聲下撤銷，不過近日又有食客發現，該食肆疑似改收另一項收費—「人頭費」，同樣每位收費一元。



餐飲聯業協會會長黃家和認為，環保政策實施後，餐廳成本必定會增加，收費屬無可厚非，但餐廳需要具體說明清楚收費目的，相信食客接受度會較高。



茶餐廳日前公布收取「環保費」的告示：



本店現配合全港環保趨勢，為餐飲業行前一步，現階段餐廳需要垃圾分類及徵收垃圾費用，同時免費供應餐用紙巾，所以每位顧客，需要港幣一元作為環保費，不是巧立名目收費，為未來社會環保作出一分棉力。請各位顧客多多體諒及支持環保



近日網上流傳照片顯示，有茶餐廳收取食客「環保費」，每位一元，聲稱作為垃圾分類的成本，不少網民都表示反對，認為政策亦未實行，食肆就巧立名目。有關收費在一片爭議聲下取消了，不過近日有網民發現，取而代之的是一項「人頭費」，同樣每位收費一元。

茶餐廳疑將環保費改成人頭費，每位收費一元。（網上圖片）

黃家和：收取相關費用無可厚非

黃家和認為，部分小型餐廳沒有收服務費，若此類型食店收取相關費用屬合理，因為處理廚餘的工序和人手確實有所增加。

至於該餐廳在垃圾徵費實施前，已率先收取「環保費」。黃就指，部分餐廳提早實行環保政策，履行社會責任，令營運成本增加，實屬無可厚非，建議餐廳說明清楚做了甚麼具體措施，會較令食客接受，「講到明我依家呢個食店已經採用咗呢一系列措施，例如已用環保餐具，在廚餘處理上做咗啲咩，正正經經講俾大眾、食客聽，令食客覺得呢間係社會責任做得好好嘅公司。」

他表示，將「環保費」改做「人頭費」較為不合理，「無厘頭咁講一個『人頭費』，就唔係咁好。」