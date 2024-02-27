垃圾徵費｜30疑問一個月無答　江玉歡：我人微言輕？ 環保署致歉

選委界立法會議員江玉歡1月26日曾去信環境及生態局局長謝展寰，就垃圾徵費提出三十個疑問，事隔一個月，她稱至今未收過當局的回應，形容是石沉大海，批評當局連日宣傳，但視立會議員及市民真實的詢問不顧，並非反映局方是急市民所急。她又指計劃原定4月推行，其提問應早有答案，將再去信局方，催促他們回答。



環境及生態局回應指，接獲江議員提出的查詢後，即時交環保署跟進，鑑於提問較多，且提出不少具參考價值的建議，當局正認真審視是否能適當地優化或徵調垃圾徵費的執行安排和細節，尤其是4月1日開始的先行先試，因此環保署用了較長時間準備回覆。環保署今早已致電江議員助理解釋情況和致歉，並預計本周內作回覆。



江玉歡不明環境局為何歷時一個月仍未回覆她就垃圾徵費提出的三十個疑問(盧翊銘攝)

江玉歡在社交平台發文指，她當日去信環境及生態局長謝展寰就巿民提出的三十個認真的疑問，可惜沒有回應。

我懇切地尋求局方肯定的答案及澄清。可惜發函一個月，電話冇個，連interim reply 也沒有。我以為我電郵有問題，但助手查過fax，email及收件，完全唔覺收過。 立法會議員江玉歡

她指，局方連日宣傳，但視立會議員及市民真實的詢問不顧，這並非反映局方是急市民所急。她會再去信局方，催促他們回答。

她指，計劃原訂四月實施，她提出的問題的答案早應在局方的腦海，不明白為何至今未有答案。

為何會要用長時間回覆？究竟是局方唔諗住答人微言輕的我，定或係諗緊點答？ 立法會議員江玉歡

江玉歡就垃圾徵費向環境局提出30問一覽



1.政府會否設立專門的回收站點，用於回收聖誕樹、過年的桃花、年桔及其他大型年花? 若市民需要貼上指定標籤才可將其丟掉，則市民唯有減少購買年花及節日裝置。



2. 在棄置大型垃圾時，若垃圾站及物業管理公司員工與住戶因標籤問題而發生爭執，員工有否有責任立即保存證據並通知執法人員? 同時，如何確保員工能辨別有關住戶，以及員工是否有權要求住戶提供身份證明文件?



3. 若市民已在大型垃圾上貼上標籤，而清潔工拒絕接受，抑或物管公司徵收不合理的額外附加費，市民應如何做?



4. 若有市民在沒有使用指定袋的情況下，將家居或日常垃圾丟進商場的小型垃圾容器內或公司的垃圾桶內，清潔人員在清理時是否需要先將該類垃圾放進指定袋後才可棄置?



5. 環保署早前指若物件太大未能塞入指定袋，便需要在物品上貼上價值11元的標籤貼紙，例如棄置地拖棍都要貼11元標籤，似乎有些喧賓奪主，而若讓市民鋸開兩段入袋又相當不切實際。對此，當局有無更為合理且科學的處理方法?



6. 購買指定袋及標籤是否有送貨服務，以及售賣指定袋是否限量？另外，政府是否會確保不同尺寸的指定袋能穩定供應若供應不足，政府有何應變措施？



7.獨居老人及傷殘人士怎樣購買指定袋及標籤？關愛隊會負責提供協助嗎？



8.嬰兒及有需要使用尿片者，會否得到政府的額外津貼?



9.當局會否於郊野公園、海灘、公園、露營地及週末外傭聚集的地方設置指定袋售賣點？此外，外傭在週日多採用大型纸皮休息，如果她們要丢棄纸皮，是否需要貼上標籤；政府是否會安排人員收集?



10.一些工廠可能有大量可棄置存貨，從前他們常會整盒丢棄。若其不透過非壓縮型垃圾車棄置，是否需要將大紙箱內的物件分拆放入指定袋中才能棄置？若是，這樣是否會制造更多垃圾？他們可否直接在大纸箱上貼11元的標錢?



11. 「四電一腦」已涵蓋在生產者責任計劃内，當市民丢棄「四電一腦」時，是否還需貼上標籤？若是，是否存在雙重徵費？



12.市民購買膠袋已支付膠袋稅，為了環保考慮，政府可否容許商戶售賣指定袋以替代原先的膠袋而減少浪費?



13.部份市民午膳時會買外賣飯盒到公園進食，其用餐後能否將飯盒等廢物直接丢入公園的垃圾桶；若否，有無相關處罰措施？以及公園等公用設施日後是否還會提供一般的拉圾桶?



14.有洗衣店工作人員詢間，若客戶拿來裝載磅洗或乾洗衣服的膠袋不可作垃圾袋，則洗衣店只能用指定袋來丢棄每天收取的大量膠袋，將造成二次浪費，且不利環保及回收再利用。對此情況，當局有何應對措施？



15.有私人屋苑居民投訴，因垃级徵費而蒙受管理費的大幅增加，當局將如何規管這一現象?



二、違規行為的執法責任及處罰方法



16. 若市民在不知情下使用冒充的指定袋，此行為會否構成違法？當局是否考慮明確相關規定，以保證市民不會因無意間使用冒充的指定袋而受到處罰？



17. 對於放置小型廢屑的小型垃圾容器，當局能否提供更為明確的定義？市民若將家居或日常垃圾丢進這類小型垃圾容器，會否構成違法以及由誰負責執法？建築物的業主及管理公司有責任舉报和阻止嗎？



18.外判清潔工若在馬路或公共地方發現違規垃圾，應怎樣處理？如果市民發現有遊客亂丟違規垃圾，應如何處理？



19. 物業管理公司若在大廈内發現違規垃圾，應怎樣處理？以及，物管人員是否有權就執行垃圾徵費而安装閉路電視？



20. 街市小販會否受制於法例？



21.近年，有不少大廈住戶或清潔工喜歡在垃圾站「尋寶」，將可賣的物品從垃圾中抽出，再在地攤擺賣，深水埗和週日的滙豐總行外更是成為地攤集中地。對於這類人士，他們在搜尋垃圾的同時會否有犯法的風險？



22.若有，有無相應懲罰機制？



23.街上時有垃圾斗停泊，當局有何方法防止有人將違規垃圾扔進垃圾斗？



三、垃圾徵費政策的宣傳方法及推動垃圾分類回收的有效方式



24.現時，當局並沒有廣泛推行廢物分類回收，指定袋亦沒有生物降解成份，無法自行分解。如此實行垃圾徵費是否確為推行環保及减廢的有效方法?



25.垃圾徵費實施後，當局將如何定位舊衣舊書回收箱？以及有何計劃防止市民將拉圾棄置於此類回收箱中？



26.當局計劃如何向非華語居民（特別是外傭）解釋有關政策？若外傭被指干犯條例，會否影響其在港的簽證?



27.垃圾徵費推行後，市民為節省開支可能會避免收取宣傳或無謂的信件。故此，政府及相關機構會帶頭減少印製宣傳印刷品、少用信封，以及在典禮活動上減少派發無實際用途的小禮物或纪念品?



28.垃圾徵費政策推行後，不排除市民（特別是獨居長者）為了慳錢，幾日才丢一次垃圾。當局如何防止此行為可能造成的環境衛生問題？



四、垃圾微費政策的成效檢討機制



29.對於從垃圾徵費獲得的額外收益及整體成效，當局會否建立檢討機制；



30. 以及會於何時向市民發放檢討報告?



政府上月宣布把垃圾徵費計劃押後至8月才實施，但由4月1日起作先行先試，期望市民見到實際操作，帶出宣傳效果。政府會物色一些住宅樓宇參與先行先試，住宅樓宇均會由政府免費提供垃圾收費指定袋及標籤。