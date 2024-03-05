觀音借庫2024｜善信透露借8位數　有人嘆經濟差　求健康變求財運

今日（5日）是廿四節氣中的驚蟄，今晚除了是「觀音開庫」之時，亦是一眾善信「還庫」的最後限期。有借有還，善信需還好去年的庫，才可再於今年「借庫」，好讓觀音庇護來年繼續順風順水，而過去人煙鼎盛的紅磡觀音廟，今日亦一如往常提早至下午5時關廟，為今晚子時（晚上11時）準備。



有趕在最後一刻還庫的市民就指，自十多年前開始借庫，每年只要平安渡過便會繼續借，今年亦然，透露借款逾8位數；也有從小拜觀音的人表示，往年都求家宅平安，但今年經濟差，就要改求財運。



▼2023年2月15日 紅磡觀音廟踏入子時「觀音借庫」情況▼



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十多年來都有借庫的黃先生就透露，去年借了8位數，而還庫雖然只要求在新一年開庫前便可，但自己「Time Schedule唔識控制」，所以今年就選擇最後關頭還庫。

黃先生續透露，起初是經朋友介紹而來借庫，一直祈求生活「平平安安、順順利利」。而這個習慣已經維持十多年，今晚亦與朋友繼續來到觀音廟借庫。

從小有拜觀音習慣的石女士，則同樣因為時間問題而選擇今天還庫。她說，拜觀音是家庭傳統習俗，所以一直追隨至今。她指，過去疫情時雖然有試過「網上借庫」，但與親身入廟借的感覺不同，所以今年就親自還庫。

善信借健康變借財運

石女士又透露，往年都會選擇較少人、不用排隊的時段借庫，今年亦一樣。而過去都選擇祈求家宅平安的她又表示，過去家人都教她借健康，不過今年自己就變得「好現實」，經濟差難搵工之下，就選擇改求財運。

祭品商販：無健康點樣搵到財富？

至於觀音廟附近販售祭品的尹先生就指，今年驚蟄是平日，故較難預料生意；不過今早都有少量熟客提早買定祭品。

他說，每年都為求健康、人緣為主，疫情時求健康的善信就更甚，佔了整體生意的七至八成，尹先生就表示理解，又笑說：「無健康點樣搵到財富？」