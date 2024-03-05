孫東出席沙特科技展LEAP2024　稱香港能成為內地與中東超級增值人

正在中東訪問的創新科技及工業局局長孫東，周一（4日）在沙特阿拉伯利雅出席LEAP 2024科技展開幕，他在展覽中發表演講表示，香港是一帶一路重要城市之一，具優厚潛力成為內地跟整個中東地區的「超級增值人」，促進互惠互利關係，推動環球創科協作。

孫東又見證香港科技園公司和數碼港公司，當地著名的國家實驗室阿卜杜勒阿齊茲國王科技城（KACST）簽署合作備忘錄，協助兩地企業雙向落戶。



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孫東在利雅得時間周一(４日）率領的創新科技業界代表團繼續當地訪問行程，並出席LEAP 2024科技展開幕。他在科技展上發表以「香港作為『超級增值人』如何推動環球創科協作」為題的主旨演講，指香港作為國家其中一個國際化城市，也是一帶一路重要城市之一，具優厚潛力成為內地與世界其他地區，包括沙特阿拉伯和整個中東地區之間的「超級增值人」，促進互惠互利關係，推動環球創科協作。

他指香港可以匯聚粵港澳大灣區、內地以及全球的創新資源推動創科發展，成為海外企業進入大灣區、內地以至亞洲市場的最佳跳板。

孫東亦為科技園和數碼港在科技展設立首個香港展館主持開幕，該展館展示兩個園區的科技企業共16項尖端科技產品及方案，涵蓋人工智能、生物科技、健康科技和綠色科技等。

他同時見證該兩間公司與阿卜杜勒阿齊茲國王科技城簽署合作備忘錄，建立策略性合作伙伴關係以促進創科合作深化交流，協助兩地企業雙向落戶，為初創公司及企業家提供適切支援。數碼港行政總裁任景信表示，簽署合作備忘錄，善用數碼港作為門戶的獨特優勢，拓展在中東的合作網絡，推動雙方在金融科技、綠色科技、智慧城市建設方面的協作。

律政司副司長張國鈞在同期亦訪問中東，他與孫東一同拜會中國駐沙特阿拉伯王國特命全權大使陳偉慶，期望與大使館繼續推廣香港致力建設成為國際創科中心的優勢，以開闢新興市場。

LEAP 2024 科技展由本月4至7日的展期，預計有17.2萬人次參觀。超過800名全球具影響力的跨行業代表將親臨，包括蘋果、戴爾、英特爾、摩根大通、Logitech、THALES 等。