財政預算案｜孫東：有信心研發總開支佔GDP達1.3%　籲企業多參與

政府錄千億元赤字，新一份財政預算案被指「減糖」，但仍預留大筆資金發展創科，包括推100億元「新型工業加速計劃」等。創新工業及科技局長孫東表示，現時政府創科投入佔市場高達53%，反觀深圳政府與企業投資佔比是1比9，強調業界應多參與香港創科。他又指政府在預算案中投放不少資金在創科，部份尚未落地，當產生效果時，有信心明年本地研發總開支可佔本地生產總值（GDP）達到1.3%，甚至更高。



政府錄千億元赤字，新一份財政預算案被指「減糖」，但仍預留大筆資金發展創科。

孫東今日（2日）在商業電台節目表示，香港2022年本地研發總開支佔GDP達1.07%，成績令人喜出望外，過去一年多、包括新一份財政預算案，政府繼續投放大量資金在創科業，部分資金尚未落地，料日後會產生效果，有信心本地研發總開支在明年GDP佔比可達到1.3%，甚至有機會更高。

不過，他稱目前政府在創科業投入佔市場53%，反觀一河之隔的深圳，在創科投入上，政府與企業佔比分別是1比9，即由企業主導。他強調，香港創科仍須業界要多參與，業界參與才是將GDP比重拉高的主要驅動。

創新工業及科技局長孫東。（資料圖片/梁鵬威攝）

60億元設生命健康研究院 平台助匯聚人才

孫東續稱，政府本月内會與第二批引進的10多間重點企業簽約，主要集中在生命健康科技、人工智能數據科學及新能源科技三大領域，其中在生命健康科技方面，有很多計劃進軍内地的海外企業都瞄準香港，加上本港的臨床數據受國際認可，在港設立基地對於新藥研發有莫大幫助。

預算案撥60億元設生命健康研究院，孫東指香港雖有健全醫療系統，但資源分散，欠缺平台招攬海外人才，致一些傑出科學家出走發展。他稱生命健康研究院可集中香港優勢達至群聚效應，加強傳統強項的同時，在生命健康研究前沿找到突破點。

預算案也提出撥款30億元推行為期三年的人工智能資助計劃，孫東稱計劃主要為用戶提供補貼，在使用本港的人工智能算力時，能享有較大折扣空間，以促進人工智能生態圈在香港迅速建立。

▼2月28日 2024/25年度財政預算案懶人包▼

