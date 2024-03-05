醫生出書評同業被裁專業失德　涉公眾利益及言論自由　裁上訴得直

急症科專科醫生鍾浩然於2018年出版《急症室的福爾摩斯》 II——守護生命的故事》，並在其後訪問中引用書中故事。醫委會指相關內容對其他醫生作出的評價有欠公允，包括指他們視病人為「搖錢樹」，經聆訊後裁定鍾兩項專業失德成立。鍾浩然不服向上訴庭提上訴，上訴庭今（5日）頒判辭，認為鍾有足夠事實基礎作評論，事件涉公眾利益，鍾亦享有言論自由，故裁定他上訴得直。



鍾浩然醫生在2018年出版講述醫療界小說後，遭人投訴評論欠公允，曾被醫委會裁定專業失德被遺責。他提出上訴獲上訴庭裁定得直。（資料圖片/羅國輝攝）

上訴人鍾浩然，答辯人為醫委會。

鍾以小說形式撰寫《急症室的福爾摩斯》 II——守護生命的故事》，該書於2016年出版。並於2018年出版增訂版。該書前言指：「小說的目的皆是透過虛構的內容反映現實」。2018年書展期間，鍾接受數家媒體訪問，其中《蘋果日報》的網站於同年7月刊登訪問，把部份訪問內容錄製成影片，並上載至網站。

書中提及有些醫生採防禦性醫療

《蘋果日報》的訪問和影片中，引述該書中其中一個故事。該故事中，一名年輕女病人因胃痛向一名私家醫生求醫，該醫生未有恰當檢查，無問病歷就指她有腹膜炎，該女病人因此花費2萬元作不必要的檢查。女病人其後聯絡書中主角「福爾摩斯」，「福爾摩斯」指她只是腸胃炎，病人母親便指該私家醫生視她們是「搖錢樹」。影片中，書中主角指香港有些醫生採取「防禦性醫療」。

醫委會裁專業失德作出讉責

醫委會收到投訴，向鍾作出多項指控，並展開聆訊，包括指他在訪問中作不公允的評論，以及未有採取足夠的步驟，防止該些不公允的評論出版。醫委會2021年4月裁定鍾兩項專業失德成立，並作出譴責。鐘提出上訴，指醫委會錯誤裁定他沒有足夠事實基礎作相關評論。

鍾引述文章有提部份醫生不專業

上訴庭在判辭指，鍾引用現任香港中文大學醫學院院長陳家亮的文章，指他的文章反映當時醫療界真實的狀況，醫委會聆訊時拒接納鍾的說法，並指當時醫療界就此有不同意見。上訴庭不同意醫委會的做法，指陳的文章正是披露有部份本港醫生的不專業行為。

有足夠事實基礎屬公允評論

上訴庭認為鍾以陳家亮的文章，加上其本身經驗，有足夠的事實基礎作相關評論，亦考慮該些評論涉公眾利益，鍾享有言論自由，最終裁定醫委會的裁定不穩妥，撤銷醫委會的裁定。

案件編號：CACV 270/2021