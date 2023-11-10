西醫陳耀輝向老人院發30張空白約束同意書　專業失德除牌一個月

香港醫委會研訊小組今日（10日）頒布命令，揭露社署在巡視荃灣「嘉誠護老院」期間，發現私家醫生陳耀輝在30份空白約束物品使用同意書上簽名，同意書並無填日期、適當評估紀錄等資料。他涉兩項專業失德被醫委會裁定罪成，被醫委會研訊小組頒令除牌1個月，暫緩6個月執行。

涉事護老院職員回應指，並非實質使用，但未能解釋為何醫生會事先簽上同意書。涉事醫生陳耀輝拒回應記者提問，只稱「冇嘢講」。



西醫陳耀輝向「嘉誠護老院」簽發30張空白約束衣同意書，被判專業失德除牌一個月，院舍職員稱是「一時誤會」。（梁祖饒攝）

護老院與診所相隔幾個舖位

荃灣荃威花園的嘉誠護老院內有逾百名長者入住，與簽署同意書給他們的醫生陳耀輝診所只是相隔數個舖位，走路的路程不超過一百步。

嘉誠護老院職員：一場誤會

記者向「嘉誠護老院」的職員查詢事件，職員回應指，「嗰時係一個誤會。」當時院內長者跌倒情況十分嚴重，因此院長找醫生評估，是否需要使用約束物品。當時在紙上有寫上長者的姓名，原本只是想內部檢閱參考，並非去「管佢哋」，但當時牌照事務處巡查發現事件。

但是，被問為何醫生願意先簽名，未有填寫日期及評估資料，他只是回覆，「我都唔係好知。」他亦指不清楚社署有否就此事向院舍發出任何警告，亦對醫生感到抱歉。

西醫陳耀輝向「嘉誠護老院」簽發30張空白約束衣同意書，被判專業失德除牌一個月，院舍與診所相隔數個舖位。（梁祖饒攝）

專業失德除名一個月緩刑六個月 醫生：冇嘢講

醫委會今日頒布命令，裁定陳耀輝從普通科醫生名冊中除名一個月，暫緩執行六個月。

陳耀輝今日仍有應診，在晚上6時關門時段仍有坐輪椅的病人求醫，到6點45分，他並無由診所正門步出，由旁邊商場門口離開。

記者確認他的身份，便向他查詢事件。他起初有稍作停頓聽取問題，但到問及安老院約束衣同意書時為何要簽署時，便開始步行離開，其後他只是多次回覆「冇嘢講」便急步離去，亦無回答對醫委會裁定的判決是否公平。

西醫陳耀輝向「嘉誠護老院」簽發30張空白約束衣同意書，被判專業失德除牌一個月，他拒答記者查詢。（梁祖饒攝）

西醫陳耀輝向「嘉誠護老院」簽發30張空白約束衣同意書，被判專業失德除牌一個月，院舍與診所相隔數個舖位。（梁祖饒攝）

社署巡查揭發

政府今日刊憲公告醫委會研訊小組頒布命令，提到醫委會去年1月17日接獲社署信件，稱社署在巡查荃灣「嘉誠護老院」期間，發現私家醫生陳耀輝在30份空白約束物品使用同意書上簽名，同意書上無他的評估詳細記錄。

陳耀輝早前涉兩項專業失德，包括在30份無填上日期且無填寫適當記錄的評估及同意書上簽名，為同意書上住客申請在安老院使用約束物；以及在同意書上簽署前，無採取任何或足夠措施來確保同意書上各住客資料已填妥。

翻查資料，「嘉誠護老院」荃灣荃景圍195號荃威花園第一期商場地下，與涉事醫生陳耀輝所在診所屬同一商場同一層。

醫委會研訊小組表示，經評估後認為所有註冊醫生均有責件採取適當措施，確保同意書上資料填妥，認為陳耀輝隨便在同意書上簽名，未達到香港醫生應有水平，故判處失當罪名成立。

醫委會。（資料圖片）

使用約束物品必須醫生評估

研訊小組又說，考慮到陳的個案性質與嚴重程度，以及得悉其輕判請求後，決定將陳從普通科醫生名冊中除去，為期1個月，但暫緩6個月執行，期間陳必須完成有關醫學倫理等教育課程。

根據社署《安老院條例》及《安老院實務守則》提到，安老院若需對院友使用約束物品，除了住客及其親屬的同意書外，也應取得醫生的病情意見書，亦須每年就有關情況進行檢討。

醫生禁止簽署空白證明書

在《香港註冊醫生專業守則》上也列明，醫生發出的證明書內容必須具備毋庸置疑的真確性；醫生如以專業身份發出載有失實或誤導聲明或其他不當證明書等，將會面對紀律處分，醫委會也嚴禁醫生在空白證明書上簽署。

非首次發生 六名醫生專業失當

醫生向安老院發「空白約束同意書」事件非首次發生，社署曾控告6名私家醫生，涉在2016年未經恰當評估，未確定資料已填妥情況下，為老人院舍院友簽署約束物同意書，部份表格更是空白，只有醫生蓋章及簽名。醫委會裁定6人專業失當罪成，三人接警告信、兩人被判停牌緩刑半年、一人因曾被裁定3次失當，犯錯性質與過往類似，被判停牌1個月不獲緩刑。