男子驗愛滋病病毒誤驗淋巴細胞病毒　嘉諾撒醫院兩醫生裁專業失德

一名男子2019年12月自行進行愛滋病病毒（HIV）快測陽性後，到半山嘉諾撒醫院（Canossa Hospital）尋求正式檢測，但醫生梁偉遜及黃煒安先後未有發現錯誤安排病人進行「T-淋巴細胞病毒」（HTLV）測試，並告知病人HIV陰性。病人在同月聖誕節當日因發燒、腹瀉及皮疹到另一私家醫院求醫，病情惡化至呼吸衰竭，轉院到公立醫院後，被驗出HIV陽性。



病人遂向醫務委員會投訴，該會今日（24日）裁定梁偉遜及黃煒安醫生專業失德，停牌三個月，緩刑兩年，並須於一年內修畢持續醫學課程（CME）。



（資料圖片／歐陽德浩攝）

指示進行淋巴細胞病毒檢測 復審未發現錯誤

案情指，投訴人在家自行使用HIV快測，發現陽性。在2019年12月7日與一名朋友到嘉諾撒醫院門診求醫。病人向診治他的梁偉遜醫生表明，他及朋友希望透過實驗室愛滋病病毒檢測去確認快測結果。根據醫院病歷，梁偉遜醫生在診治紀錄寫明「HIV tests」（愛滋病病毒檢測），但梁卻指示進行「HTLV tests」（T-淋巴細胞病毒檢測）。

12月12日有檢測結果，顯示「HTLV- I/II」陰性。梁偉遜醫生向醫委會初級高查委員會（PIC）提供的資料，梁在12月14日復審檢測結果，但未有發現當日指示進行的是錯誤檢測，並安排護士通知病人檢測陰性。

病人因病入院 HIV檢測呈陽性

病人在 12月16日得悉有關結果，並在21日回門診部跟進檢測，由黃煒安醫生接見。當時病人及黃都知悉，當事人愛滋病病毒快測陽性，於是到醫院進行正式檢測。根據黃煒安醫生向醫委會初級高查委員會（PIC）提供的資料，他從電腦看了報告，相信為愛滋病病毒檢測，於是告知病人結果陰性，即未有發現其實是T-淋巴細胞病毒檢測。

不過病人在四日後、即12月25日聖誕節當日因發燒、腹瀉及皮疹到浸會醫院求醫，呼吸情況持續惡化，到27日出現呼吸衰竭，需插喉及用呼吸機。至29日轉院到伊利沙伯醫院進一步治療，HIV檢測呈陽性。病人在2021年向醫委會作出投訴。

醫委會。（資料圖片）

醫委會聆訊委員會今日裁定梁偉遜及黃煒安醫生專業失德。該會指梁偉遜誤錯安排病人進行T-淋巴細胞病毒檢測及告知病人錯誤結果，不同意梁稱是個別事件，因為他兩度出錯，導致病人未能及早接受治療。因此判罰他停牌三個月，緩刑兩年，並須於一年內修畢持續醫學課程（CME）。

裁決書指不符專業要求 應格外小心

至於黃煒安醫生，聆訊委員會指他未有發現並非愛滋病病毒檢測，及告知病人錯誤結果，所犯錯誤與梁偉遜相同，令病人有錯誤安全意識，因而錯過及早接受治療，懲處與梁偉遜相同。

聆訊委員會裁決書特別提到，有關指控屬於嚴重，病人快測陽性，但醫院檢測卻是陰性，梁偉遜和黃煒安醫生應該格外小心看結果，兩人表現不符專業要求。