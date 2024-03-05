食環署年內推新鼠患監察計劃　環保署在所有公共屋邨設廚餘回收桶

食物環境衞生署在過去一年捕獲約65,500隻活鼠，按年增加約39%；食環署將在今年推行的新鼠患監察計劃，每半年進行一次，在各分區分層抽樣選出約100個地點安裝熱能探測攝錄機，並運用人工智能技術分析出現鼠隻的圖像。



在廚餘回收方面，環保署今年內會在全港所有公共屋邨，並透過資助項目為有興趣的私人屋苑，安裝密封設計和具有除臭功能的智能廚餘回收桶。環保署會繼續擴大廚餘收集網絡，以便利市民及社會各界交付廚餘作轉廢為能或為材，並改善環境衞生，斷絕老鼠的食物來源。



去年捕獲活鼠增39% 逾四成在夜間防治鼠患流動隊捕獲

環境及生態局今日（5日）就「各界攜手，全港滅鼠行動」與業界代表會面，食環署在過去一年（2023年2月至2024年1月）捕獲約65,500隻活鼠，較對上一年同期（即2022年2月至2023年1月）約47,200隻增加約39%；當中約26,700隻活鼠由食環署的夜間防治鼠患流動隊捕獲，佔食環署同期在全港捕獲活鼠數目超過40%。

食環署自2022年底在多個地區推行試驗計劃，容許持牌食物業處所在符合特定條件下，在其相連後巷擺放大型垃圾桶供妥善地短暫存放垃圾，以待該些處所委聘的清潔人員收集。食環署表示，試驗計劃目前已推展至全港共28條後巷，成效理想，將會按實際情况把計劃推展至更多合適的後巷，並呼籲食物業處所踴躍參與。

另外，食環署去年4月完成在所有新鮮糧食店牌照加入新持牌條件，以加強規管新鮮糧食店接收肉類或家禽時的要求，以免肉類或家禽受周圍環境或蟲鼠的污染或侵害。

不同業界代表，包括街市／持牌小販、物業管理、餐飲業及建造業等，聽取政府防治鼠患工作的進展，包括食環署夜間防治鼠患流動隊在晚間老鼠較常出沒時段的滅鼠工作成效，表示會與其持份者分享有關資料。若有需要，食環署及滅蟲業界樂意為他們安排更深入的講解。

年內推新鼠患監察計劃 半年一次

食環署代表在會議上簡介該署在今年推行的新鼠患監察計劃。計劃每半年進行一次，並於在各分區分層抽樣選出約100個地點安裝熱能探測攝錄機，並運用人工智能技術分析出現鼠隻的圖像。食環署及相關部門可根據調查結果，策劃更有效的防鼠治鼠工作；政府會在稍後時間向立法會食物安全及環境衞生事務委員會介紹新鼠患監察計劃詳情。

「各界滅鼠行動」自2022年底啓動，凝聚政府內外不同界別的力量，推動跨界別、多專業及市民共同參與滅鼠工作。各界別聯同政府部門鞏固防治鼠患工作的同時，市民亦需積極配合防鼠滅鼠行動，從老鼠「食」、「住」、「行」三方面預防鼠患。

環保署開展為期18個月的公屋廚餘收集試驗計劃，環境及生態局局長謝展寰（右二）在香港仔石排灣邨出席該試驗計劃的宣傳活動。（政府新聞處圖片）

增設廚餘收集服務 斷絕老鼠的食物來源

在廚餘回收方面，環保署正為廚餘量較多的處所提供點對點的免費收集服務，並為「餐飲小區」提供流動廚餘收集服務，以及逐步在地鋪食肆集中的鄰近地點，例如食環署約100個垃圾收集站、合適的後巷，設置有蓋的紫色廚餘回收桶。

環保署今年內亦會在全港所有公共屋邨，並透過資助項目為有興趣的私人屋苑，安裝密封設計和具有除臭功能的智能廚餘回收桶。環保署會繼續擴大廚餘收集網絡，以便利市民及社會各界交付廚餘作轉廢為能或為材，並改善環境衞生，斷絕老鼠的食物來源。餐飲業界代表表示，會積極推動餐飲處所參與及配合。

民政事務處為「三無大廈」加入防治蟲鼠服務

物業管理公司為其負責的物業跟進環境衞生及防治鼠患工作。在公共屋邨方面，房屋委員會持續在轄下所有公共屋邨加強日常清潔工作，推行具針對性的防治蟲鼠措施；各區民政事務處亦會繼續按需要，在為「三無大廈」公用地方提供的清潔服務合約中加入防治蟲鼠服務。相關部門亦計劃與各區區議員進行視察，並按需要與地區持份者進行聯合環境衞生行動。

會議上，滅蟲業界介紹應用科技的最新進展，包括使用感測鏡頭及將物聯網技術應用至滅蟲工作。其他業界代表亦分享了在其所屬處所實施的有效防治措施，包括遵行食環署發出的指引和管理守則、持續保持處所免受鼠患侵擾、廣泛應用滅鼠技術和工具，並舉辦及參與防治鼠患的培訓講座及宣傳活動等。