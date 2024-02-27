台灣金安記香辣豬肉絲再有批次或含癌染色料蘇丹紅　食環署籲勿食

撰文：倪清江
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台灣近日爆出含致癌蘇丹紅染料辣椒粉的食物風波，食物環境衞生署食物安全中心今晚（27日）公布，台灣出產的金安記香辣豬肉乾另一批次，也可能含有禁用於食物的蘇丹紅，呼籲市民不要食用，商戶已按中心指示將受影響產品停售及下架，並展開回收。

含蘇丹紅辣椒粉製成香辣豬肉乾、豬肉絲，食品廠已通知下游業者將成品回收、停售。（台中食安處圖片）
HKTVmall網頁顯示產品已經沒貨。（HKTVmall網頁截圖）
惠康網頁顯示已經產品售罄。（惠康網站截圖）

產品名稱：香辣豬肉乾

品牌：金安記

來源地：台灣

淨重：150克

此日期前最佳：2024年8月10日至2025年2月6日

進口商及代理商：三匯（香港）發展有限公司

桃園市追查染蘇丹紅菜䔕餅流向，下游通路、廠商緊急下架回收。（桃園市衞生局提供聯合報）

食物安全中心表示，透過食物事故監測系統，得悉台灣當局發出通告，指上述產品懷疑使用含有蘇丹紅的原材料。中心得悉事件後，隨即聯絡零售商跟進，初步調查發現三匯（香港）發展有限公司曾售賣受影響批次產品。為審慎起見，三匯已按中心指示將受影響產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電其熱線2323 3028，查詢有關產品的回收事宜。

中心發言人表示，蘇丹紅是工業用人造化學染色料，根據《食物內染色料規例》（第132H章），蘇丹紅不可添加於食物。違例者一經定罪，最高可判罰款五萬元及監禁六個月。中心已通知業界，並繼續跟進事件及採取適當行動；中心亦已經加強相關檢測，以及密切留意台灣當局回收問題食品的最新發展。調查仍然繼續。

含致癌物蘇丹紅的辣椒粉流向全台，台灣食藥署26日表示，已掌握16家問題辣椒粉產品下游業者流向。（台灣食藥署）

台灣媒體報道，新北市衞生局日前發現一家原材料供應商，向下游業者提供來自中國河南省的辣椒粉，當中含可致癌蘇丹紅。台灣食藥署已掌握問題辣椒粉流向16家廠商，受影響產品包括蝦條、豬肉乾、菜䔕餅等，各地方衛生部門仍在擴大追查。

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