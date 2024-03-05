私煙｜控煙酒辦與警方及房屋署巡屋邨　教保安居民應對派私煙傳單

新一份財政算案公布即時加煙草稅後，每包煙枝含稅售價升至百元。衞生署控煙酒辦公室為加強打擊在公共屋邨派發吸煙產品傳單，今日（5日）繼續採取相關跨部門行動，與警方及房屋署到位於觀塘區的兩個公共屋邨進行巡查及宣傳，控煙酒辦人員亦向屋邨保安人員和居民，講解發現懷疑違規情況時的應對方法。



衞生署表示，控煙酒辦自今年1月起已與警方和房屋署在全港各區共52個公共屋邨進行聯合行動，亦於2月與香港海關進行10次聯合行動，打擊在公共屋邨的販賣私煙及相關宣傳活動；控煙酒辦已與警方和房屋署建立合作機制，當發現有人派發吸煙產品傳單時，公共屋邨職員會即時聯絡警方協助，然後將案件轉交控煙酒辦作進一步調查。由2021年至今，控煙酒辦成功檢控12名派發吸煙產品傳單（涉及13宗個案）的違例者。定罪個案最高判罰款8,000元。

在今日行動中，一名觀塘區區議員及三名觀塘區分區委員會委員亦有參與今日的行動，提醒居民切勿以身試法。

根據《吸煙（公眾衞生）條例》，任何人不得分發任何形式的吸煙產品廣告，包括任何傳單，，違例者最高可被罰款5萬元。由2023年1月至2024年1月，控煙酒辦共接獲約23,190宗涉及《條例》的投訴，當中包括約1,290宗（約佔總數的6%）涉及派發吸煙產品廣告的投訴。控煙酒辦會持續採取相關跨部門行動，並就每一宗涉及派發吸煙產品廣告的投訴作出跟進及調查，以及將涉及違反《應課稅品條例》的懷疑私煙個案轉交相關部門跟進。