財政預算案2024・加稅懶人包｜每支煙稅增8毫　徵收3%酒店房租稅

財政司司長陳茂波今日（28日）公布新一份財政預算案，提到要鞏固公共財政，財政整合策略，以令赤字收窄，當中不乏多項「開源」措施，包括再增加煙草稅，即時每支煙增8毫，明年1月1日起恢復徵收3%酒店房租稅。另外，薪俸稅和個人入息課稅標準稅率實施兩級制，納稅人稅款超過500萬元的部分以16%計算；本財政年度第四季推出住宅物業累進差餉制度。



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1.即時每支煙增8毫

陳茂波表示，增加煙草稅是國際公認最有效減低煙草使用的措施，建議即時將每支煙的稅款調高8角，並按同等比例提高其他煙草產品的稅率，升幅與去年相若。

他指，預期煙草稅佔香煙零售價的比例將提升至約七成，逐步邁向世界衞生組織建議的七成五水平，加強戒煙誘因，保障公眾健康。另外，政府亦會繼續大力打擊私煙，加強戒煙服務以及宣傳教育。

2.恢復徵收3%酒店房租稅

恢復徵收酒店房租稅，稅率為3%，2025年1月1日實施，陳茂波指，估計徵收的酒店房租稅只會佔過夜旅客在港消費額少於1%，預計政府收入每年可因此增加約11億元。

3. 商業登記費每年價至2200元

商業業登記費由4月1日起，將增加200元至每年2200元。陳茂波指，次調整已是1994年。預計政府收入每年增加約2.95億元。

4. 薪俸稅和個人入息課稅標準稅率兩級制

24/25課稅年度實施標準稅率和個人入息課稅兩級制，以標準稅率計算入息淨額，超過500萬元的納稅人的稅額時，首500萬元的入息淨額繼續以百分之15計算，超過500萬元的部分則以百分之16計算。陳茂波預計約一萬二千名納稅人受影響，佔相關納稅人總數的0.6%，政府收入每年增加約9.1億元。

5.推住宅累進差餉制度

政府上半年度就住宅物業累進差餉制度提出法例修訂，目標於24/25度第四季生效。新制度只會影響應課差餉租值超過55萬元的住宅物業，佔相關物業1.9%，預計政府收入每年可增加約8.4億元。

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