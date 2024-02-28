財政預算案｜連續兩年加煙草稅　陳肇始：希望明年都加　降吸煙率

財政司司長陳茂波今日（28日）公布新一份財政預算案，提及再加煙稅將每支香煙的煙草稅調高八毫，亦即提升煙稅32%。前食物及衞生局局長、港大護理學院教授陳肇始歡迎局方相關措施，認為年年加煙稅可有助控煙，形容「係好嘅開始」，希望明年亦可繼續加煙稅。



她解釋，加了煙稅確實多了不少人致電港大或衞生署的戒煙熱線，證明相關措施能有效減低吸煙率。如果相隔一段長時間才加煙稅，隨著時間過去，煙民會慢慢接受相關加幅，當煙草商亦相應加價，就會令加稅的效力降低，影響措施成效。她亦指，除了加煙稅，政府亦要多管齊下推出相應措施，如增加宣傳、增加戒煙服務及擴大禁煙區範圍等，以邁向將明年吸煙率降至7.8%的目標。



▼財政預算案宣布加煙草稅▼



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新一份財政預算案公布再加煙稅，將每支香煙的煙草稅調高八毫，亦即提升煙稅32%。意味由現時每支煙的稅款，由2.5元加至3.3元，即每包煙煙稅由50元加至66元。

值得留意的是，今年為連續第二年加煙稅，去年已增加約30%煙草稅。陳肇始向《香港01》表示，這是「好嘅開始」，認為年年加煙稅可有助控煙，「舊年加咗，今年連續又加，當然希望出年都會加。」她解釋，如果相隔一段長時間才加煙稅，隨著時間，煙民會慢慢接受相關加幅，加上煙草商亦會相應再加價，稅率的比例會降低，便影響措施的成效。

世衛建議煙稅要佔零售價75%，陳肇始指出，世衛對已發展的國家或地區，及未發展地區的建議是有不同，不少已發展的國家或地區要求的煙稅水平比75%還高，故香港作為已發展的地區，亦應達到世衛建議的煙稅水平75%甚至更高。

前食物及衛生局長、港大護理學院教授陳肇始歡迎局方相關措施，認為年年加煙稅可有助控煙，形容「是好嘅開始」，希望明年亦可繼續加煙稅。（資料圖片／余俊亮攝）

她透露，去年加了煙稅後，確實多了不少人致電港大或衞生署的戒煙熱線，證明相關措施能有效減低吸煙率，而且加煙稅亦受不少市民歡迎，當中不乏煙民。由於戒煙的過程十分辛苦，故不少煙民都希望有多些的外來因素，以令自己更有決心戒煙。她亦指，除了加煙稅，政府亦要多管齊下推出相應措施，如增加宣傳、增加戒煙服務，及擴大禁煙區範圍等，以邁向將明年吸煙率降至7.8%的目標。

有指加煙稅只會鼓勵煙民買私煙，陳肇始表示，港大早前有研究指，不少煙民都表示不一定因為加煙稅而轉買私煙，認為有關說法完全是「煙草商的說法」。她續指，衞生署及海關已不斷加大力度打擊私煙，並提醒煙民買賣私煙都是犯法。