財政預算案｜煙民稱再加稅都不戒煙　會食少啲或考慮買私煙

財政預算案連續第二年增加煙草稅，今次每支煙草稅增加8毫，令香煙零售價的稅款比例將提升至約70%，逐步邁向世衛組織建議的75%水平，以加強戒煙誘因。

在得知每包煙將加價至近百元後，受訪煙民大多表明不會戒煙，最多「食少啲」，更有人考慮轉投私煙市場。

煙草事務協會則對政府再度提高煙草稅深表遺憾，認為只會讓非法煙草更加泛濫，政府未提供數據證明在多次加煙稅後，吸煙率出現下降跡象，質疑加煙草稅的成效。



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受訪煙民表明不戒煙

梁先生已吸煙多年，每個月都至少食2條煙，花近2,000元購買香煙，儘管在將來，買煙的成本或更高，但他仍表明不會戒煙，可能會考慮吸食更便宜的私煙。

另一梁先生則認為，增加煙草稅無助於讓市民戒煙，「即係叫啲人去食私煙」，私煙每包只售70多元。

司徒先生認為，香港加煙草稅十分正常，「喺外國意大利一包都一百蚊啦，瑞士喺2019年啲煙都賣成80蚊」，所以香港的煙就算加稅後，都未算太貴。他稱或會考慮「食少啲煙」，減到每個月花1,500元左右，不會選擇食私煙，以他同時吸食的雪茄為例，在私煙市場也不會便宜太多。

協會指加煙草稅後私煙數量增 販賣或更猖獗

煙草事務協會提供數據指出，在去年煙草稅增加31.5%後，海關檢獲的私煙數量高達6.5億支，比未加稅前的2019年多12倍。協會認為，加煙草稅或同時增加私煙市場的需求和供應，令香港私煙販賣更加猖獗，亦對低收入的煙民做成更大打擊，對高收入煙民則影響較少。

協會促政府，應充分考慮實質數據，及諮詢煙草業界和相關持份者後，考慮引入一個平衡和適當的煙草稅項政策框架。