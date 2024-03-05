觀音開庫2024｜長者早上6時排隊借庫求健康　年輕善信為呢樣

觀音借庫｜今晚（5日）11時踏入年廿六子時，本港有習俗「觀音開庫」，在16個可供「借庫」廟宇之一的紅磡觀音廟外，開始前已有上百名善信排隊等待。紅磡觀音廟今早已派發200張頭籌，有長者今早6時已與二三十人排隊，她取得3號籌，稱參拜不為財，只求健康，「觀音娘娘畀到健康已經好開心」；也有年輕夫婦早上前來，順利拿到較前籌號。



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拜觀音逾20年黃婆婆：祈求新一年健康渡過

取得3號籌的黃婆婆就指，自早上6時來排隊取籌，已看到有二三十人和她一起等。拜了廿多年觀音的她，憶指過去早在年十二、十三就要開始排隊，即提早約兩星期，但現在人較少，已不如過往。她說如今行有餘力，都會堅持繼續拜。

她往年都會排到頭籌，祈求身體健康、「每個人平平安安、有嘢做，個個都搵到啖食就OK」，她說觀音娘娘幾乎年年有求必應，所以她今年的願望亦然。她續指，希望健康的原因，在於老人家年紀大多病痛，故希望新一年可健康渡過，「觀音娘娘畀到健康已經好開心」，借得多少都是意頭，只要隨偶而安便可。

年輕善信：拜過後個人心安理得

誠心的除了長者之外，隊列中亦不乏年輕身影。陳先生與太太就表示，今早10時許排隊取籌，最終成功取得拎到50多號籌。陳太表示，二人已拜了觀音好幾年，認為拜過後「個人心安理得」，每年來拜亦不算大影響，所以就一直堅持來借庫。

陳先生表示，往年都會求身體健康，沒有特別想法，而每年到了就會差不多時間還神後，就會再來拜觀音。

▼2023年2月15日 紅磡觀音廟踏入子時「觀音借庫」情況▼



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善信需在佛光街球場排隊：最希望是求財

至於排得156號籌的楊先生就有點不同，他向記者透露，雖然同樣希望求健康，但自己最希望反而是求財，因為現時經濟不景。

頭籌以外，位於廟宇一旁的佛光街球場晚上7時起亦開始有善信排隊。其中Silvia 就表示，吃過晚飯後，7時許來排隊，今年則是疫情後首次再親身入廟拜觀音。她稱今年會如常祈求順境順利、身體健康、平平安安，不過也不忘提到希望港人工作收入穩定，又指「大富由天，小富由儉」。

Silvia又透露，最高一次借到3,000萬，但數字對她而言不太重要，反而平安最緊要，她又祝願香港人人平安，工作順利穩定。

寶燭店店員：今年生意已比上年好六成

至於廟外販賣元寶蠟燭的店員陳小姐就指，雖然未到人流最高峰，但今年生意已比上年好六成，預計今晚11時後才會最旺，也有泰國遊客專誠購買祭品，預備今晚向觀音借庫。陳小姐說，雖然今年善信購買的寶燭仍以祈求健康為主，但亦有近四成生意來自「金菠蘿」、印有「發」字的寶燭，「個個都求生意順意，（因為）經濟唔好吖嘛。」

▼ 3月5日 善信趁觀音開庫前最後「還庫」▼

