馮祥記清盤｜9項目拖欠工程費薪金1.5億　觀塘項目二判未收過錢

老牌承建商馮祥記上周五（1日）突然宣布宣布破產，進入清盤程序。香港建造業總工會今日（6日）表示，馮祥記原本進行中的9個私人發展項目，最新接獲馮祥記本公司及相關項目二判公司的近百員工求助，累積涉及金額已超過1.5億元。總工會呼籲，受影響工友應尋找工會協助，以追討欠薪。



有多年與馮祥記合作的二判公司負責人表示，多年來沒有一個合作過的地盤，可以向馮祥記足全數款項，最新統計被拖數7,100萬元，其中市建局項目、觀塘市中心自由空間，在完工後「1蚊都無收過」。



總工會指出，第二宗被馮祥記拖數最大款額為4000萬元，來自泥水公司，第三大是涉款1700萬元的渠務公司，這三間公司合被拖欠1.28億元。



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香港建造業總工會今日舉行記者會，匯報最新接獲涉及馮祥記拖欠工程費和工人工資，指出馮祥記原本有9個私人發展項目，總工會截止昨日（5日）接獲馮祥記本身的員工及轄下判頭共近百名員工求助，涉及金額已累積至超過1.5億元。

最大宗被拖數 二判17個地盤涉7100萬

二判公司負責人張先生指，其父親開始已與馮祥記合作30年，一直以來均有付清工程款項。直至他在付年前接手公司，他負責過共16個地盤，全部均未能收取全款，「無一個地盤收足糧金」，加上一個由其父親負責的地盤，共17個地盤工程，欠款達7,100萬元。其中，觀塘自由空間近期已「起貨」完工了，但至今仍未收到款項，「1蚊工程費都未收過。」

市建局上周已表示，接獲清盤人通知，「祥記馮祥建築有限公司」進入清盤程序，該公司承接市建局觀塘市中心第四及第五發展區項目「自由空間」建造工程，大部分工程已完成，市建局會按合約條款處理餘下工程。

市建局交由馮祥記負責的觀塘自由空間項目。（市建局圖片）

香港建造業總工會權益主任吳偉樑（右）表示，截止昨日（5日）收到近百位公司直屬員工及轄下判頭求助。（鄭子峰攝）

第二大被拖數公司 欠泥水廠4000萬

總工會權益主任吳偉樑表示，有求助的馮祥記直屬員工表示，去年12月開始欠薪，亦有地盤經理欠薪約30萬元，當中涉及預付地盤物資。

吳表示，現有約30間判頭求助，預計拖欠數字仍未見頂，當中以張先生負責的個案涉款7,100萬元為最大宗，其次為一間泥水公司，涉款約4,000萬元，另外亦有負責渠道公司被欠款1,700萬元。他呼籲，受影響工友可尋找工會協助，以追討欠薪。

二判公司負責人張先生：未聯絡到馮祥記高層

張先生表示，自2019年開始更頻繁地向馮祥記追討，惟負責人一直宣稱只要收到一億元的「街數」就能還款給各二判、三判公司，加上看到馮祥記一直有新地盤公開，「無諗過突然清盤，直至2月29號總寫字數同地盤都係如常開工。」據張先生所知，馮祥記直屬員工仍被欠2月薪金以及花紅，另有4至5間判頭公司被拖欠過千萬，他在馮祥記宣布清盤後曾嘗試聯絡其高層員工，但均未能聯絡上。

張先生表示，他的公司約100位員工受影響，已付清上月的薪月，但員工仍十分擔心未來「無工開」。他指，吉席街、般咸道、浸大等三個由馮祥記的項目仍未完工，已接觸業主，期望可以由其公司負責，令員工短期內可以繼續工作。