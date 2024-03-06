黎智英案｜未刊論壇文章被追問　楊清奇稱因作者是黎欣賞的人

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（6日）踏入第39天，《蘋果日報》時任主筆楊清奇續作供，並稱他只與一名同事負責論壇版，他曾要求加人無果，亦因他的部門較獨立，故甚少參與「鋤報會」等會議。有次社長張劍虹向他反映稱，收到論壇作者投訴有壓稿情況，並建議他叫盧峯停止在其版撰稿，他後來得知該投訴者是一名叫顏純鈎的作家，他不同意張的決定，張曾因這事在同事面前罵他。楊認為張如此重視顏的投訴，是因為黎十分喜歡欣賞顏。



楊清奇指《蘋果》執行總編輯林文宗在高層被捕後，即在通訊群組內刪除被捕高層。（資料圖片勞顥亮攝）

林文宗在Signal群組刪去被捕高層

控方展示楊手機中發現的截圖，顯示於2021年6月17日，在《蘋果》多名高層被捕當天，前執行總編輯林文宗在Signal群組「國安法應變委員會」中，移除被捕的張劍虹、陳沛敏、羅偉光及張志偉，群組成員只剩下楊清奇、林文宗、馮偉光及蔣美紅。

楊庭上補充，該群組初時設立於WhatsApp，後來轉移至Signal，群組成員包括《蘋果》高層和部門主管。楊另確認Signal群組開設了自動銷毀訊息功能。

黎會以手寫備忘推薦文章

控方另展示兩封寫給黎智英的信件，其中一封由「自由撰稿人趙小華」於2020年3月寫給「智英叔」，內文標題為「簡談習近平執政政策的風格」的文章。信件上有一張黎手寫的備忘錄，寫道「我沒看過他的文章，請看是否有用」。

楊庭上指，當時從黎秘書手中取得信件，之後在修改文章標題及文字後，在論壇版發表。楊對此直言：「雖然佢（黎）話自己無睇過，但佢轉交過嚟既文章，如果無問題，我一定會出。」

楊清奇指黎智英有時會以手寫備忘向他建議可刊登的文章。(資料圖片/盧翊銘攝)

推薦文章包括讀者投稿

至於第二封信件由「新讀者」於2020年8月寫給黎，內容提及「本人一直不是蘋果的讀者，而且對蘋果之報道手法及風格不以為然。惟在目下之環境，貴報已不只是一份報紙，而且是追求民主自由、反抗強權的象徽...」。信上亦貼有黎的手寫備忘錄，稱：「此讀者有關評論版意（見）值得參考，謝謝」。楊庭上指，信中提及的均非論壇版作者，故不清楚其意見是否針對論壇版。

張建議可在台蘋找逆權文章

控方之後問及論壇版的運作情況，引述張劍虹的WhatsApp紀錄。張於2019年8月1日發訊息予楊，稱：「台蘋論壇也找到一些逆權運動的不錯文章，我們也可以採用。我已經請台蘋社長跟偉光聯絡」，又言：「非常時期，有好多好文章多點版位也有需要。請文宗加人給你便可」。

文章內容主要支持香港市民抗爭

楊解釋指，所謂「逆權運動」是指2019年反修例運動。早在張提出之前，他已有轉載台蘋的相關文章至。控方聞言問及該些「逆權運動」文章的角度為何，楊指主要是關於支持香港市民抗爭，及呼籲國際社會關注運動。

曾向林文宗要求加人但無果

控方另提問，張為何會叫當時任職執行總編輯的林文宗「加人給你」。楊回應稱：「論壇版係《蘋果日報》最細既一個部門，得我同另一個同事，每日一個版已經好辛苦。」惟林文宗後來仍「乜都無做過」，論壇版依舊「一樣兩個人，一日一個版」。

少去鋤報會但會出席策劃會

控方之後提及，《蘋果》實體版會定期召開「鋤報會」。楊自言甚少參與會議，但會收到會議紀錄，並稱：「大家都知論壇相對獨立、個人意見嚟，鋤報會好少會有同事『鋤』論壇版。」至於逢星期二舉行的「策劃會」，楊通常都會出席，以匯報論壇版的星期六專題。

楊清奇指張劍虹(圖)曾稱收到作者提及被壓稿，後來才知投訴人是黎智英欣賞的作者顏純鈎。

張收作者投訴後叫停盧峯文章

庭上另展示張於2020年4月12日發訊息予楊，表示：「主筆，有論壇作者指我們有時壓稿，我明白或許有時稿擠，但盧峯（馮偉光）每週已經寫兩篇社論，或許就不用寫論壇」。控方提問，當時是誰決定盧峯停止在論壇版撰稿。

投訴者是黎欣賞的作者

楊憶述指，當時是由張向他提出此事，惟楊並不同意此決定，故僅表示：「我會同作者多溝通」。楊後來才知該投訴者是顏純鈎，之後更因而被張：「當住同事面鬧我。」楊補充指，張之所以會如此重視顏的投訴並要盧停稿，是因為黎十分欣賞顏。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022