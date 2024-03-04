黎智英案｜黎稱唔驚被捕　若成真更證明中共打壓人權及新聞自由

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（4日）踏入第37天。《蘋果日報》時任主筆楊清奇午後續作供，他指黎欲透過開設Twitter帳號及推出《蘋果》英文版，擴大自己和《蘋果》的影響力，讓國際上對於港人受到打壓有更多關注，從而透過制裁：「牽制中共、香港政府既打壓。」楊另提及在《國安法》即將出台之際，他和其他筆者均十分關注黎會否被捕。但黎表示：「唔驚。」認為若他被捕更能證明到中共對人權和新聞自由的打壓，相信美國等國家不會坐視不理。



控方代表周天行向法庭表示，原訂在楊清奇作供完畢後會先傳召陳梓華作供，但現將改為先傳召「從犯證人」、「12 港人」之一的李宇軒作供。審訊明續。



楊清奇指，黎智英想透過Twitter帳號擴大他和蘋果的影響力。(資料圖片/盧翊銘攝)

新冠報道指中國隱病情搞到世界大亂

控方午後就《蘋果》對於2020年初新冠肺炎爆發的報道角度提問，楊指他們主要角度是批評中國隱瞞病情，因而「搞到世界大亂」。至於《蘋果》之後發起的「一人一信救香港」行動，楊自言並未參與其中，但事後從張劍虹得知該發起行動是黎的意思。

黎想透過社交媒體擴大影響力

控方續指，楊於2020年曾三度與盧峯（馮偉光）、桑普、利世民（Simon Lee）等人出席黎家晚宴。首次晚宴舉行於5月6日，期間黎提及想開設Twitter帳號，想要出席者提供新聞或評論以供發表，稱希望通過社交媒體擴大黎自身和《蘋果》的影響力。楊指，黎在晚宴時未明確提及想要甚麼新聞，事後曾在WhatsApp提出要求，即如抗爭或六四相關新聞等。黎當時認為，如果國際上對於港人受到打壓有更多關注，則可透過制裁以「牽制中共、香港政府既打壓」。

黎叫高層指示楊為桑普開專欄

控方續問，當晚亦有出席晚宴的盧峯有否發言。楊表示不記得其他人的發言，但指每當黎提出一些要求：「我地回應一般都係支持。」控方又問及另一位出席者桑普的文章角度，楊指桑普傾向支持港獨，因此他撰寫的許多文章都無法刊出。黎被捕後曾經過高層指示，叫楊幫桑普開設專欄，楊聞言向陳沛敏表示桑普的文章不宜在報紙刊登，因為「專欄文章通常照登唔改，如果俾佢寫專欄有啲麻煩」。桑普開設專欄一事後來不了了之，楊相信是高層接受了他的意見。

利世民不滿被公開身份辭職

至於利世民，楊憶述黎曾在接受網上訪問時，公開提及由利世民負責管理Twitter。利世民知道後感到黎的做法「唔係咁好」，因為他認為Twitter的內容會觸犯《國安法》，故：「黎生公開咗係佢負責嘅話，佢覺得有風險嘅，所以佢覺得唔舒服。」最後決定辭職。

如制裁可令政府讓步 社會付出成本屬低

至於5月20日的第二次晚宴，黎提出當時美國政府和人民都關注香港人權狀況，希望推出《蘋果》英文版可以幫美國了解香港情況，從而採取更強硬的制裁措施。楊當時認為，如果外國制裁可以令政府撤回《逃犯條例》或延遲推出《國安法》：「社會付出嘅成本代價係低啲嘅。」故此，當時對於黎呼籲制裁的立場的，楊在評論及論壇均是抱支持態度。

楊清奇稱曾問黎是否擔心會被拘捕，黎回應說：唔驚，又稱若他真的被捕，認為英美後（羅君豪攝）

黎著找可爆內幕消息的寫手

提及黎有否在第二次晚宴中進一步講述《蘋果》英文版，楊指黎有要求在場人士提意見，但未講及詳細做法。黎後來有在WhatsApp向楊提及：「要搵一啲人識得寫中國高層權鬥，佢叫我搵寫手要寫內幕消息。」而非僅寫分析或評論。楊續指：「佢（黎）認為如果英文版爆多啲料，影響力會大啲。」

對中共權鬥等新聞追得好緊

控方在庭上展示黎和楊事後的WhatsApp紀綠，黎問：「中共權鬥問題是否有料，及經濟及水災情況如何？」楊則回覆：「Sorry，權鬥未收到料。水災和三峽沒有炒作般嚴重」。楊形容黎當時「追得好緊」，但他未能找到符合黎要求的權鬥消息或打手。至於水災及三峽，楊指當時有媒體將此問題炒作得十分嚴重，更有人指「三峽就嚟冧咁」。但楊收到的消息則稱問題沒那麼嚴重，故他不希望「《蘋果》跟住炒作」。

黎相信美英歐等不會坐視不理

及至2020年6月23日的第三次晚宴，由於當時臨近《國安法》出台，楊等人均十分關注黎會否被捕。楊庭上稱：「黎生話佢唔驚嘅，如果佢被拉呢，更加證明到中共對人權嘅打壓，同時打壓新聞自由，佢相信美國、英國或者歐洲唔會坐視不理」。黎又認為，如果美國的對中國採取制裁措拖，整體上有助改善香港人權狀況。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022