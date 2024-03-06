兩反黑警涉跨區越權取傷人案錄像　公職人員行為失當罪成囚7月

兩名隸油尖警區反黑組的警長及警員，涉嫌跨區並越權獲取一宗東九龍傷人案的閉路電視錄像，早前被裁定公職中行為失當罪成，案件今(6日)在觀塘法院判刑，署理主任裁判官劉綺雲指兩被告均隸屬反黑組，必然與三合會成員有接觸。雖然辯方稱沒有證據顯示案件涉及收受利益，或有第三者取得片段，但被告因為個人理由令片段被不當使用，罪行性質嚴重，兩人並違反警方維護法紀的職責，打擊公眾對警方信任及警隊公信力，且影響警隊間的互信及合作，需判具阻嚇性刑罰，判兩人各入獄7個月。



兩名被告：沈志明(41歲，警署警長)，及楊卓麟(35歲，警員)，同被控於2021年11月18日，在九龍灣身為香港警務處警署警長和警員，故意在執行公職的過程中，使用虛假身份及出示訛稱由警方簽發的信件，獲取涉及發生於同年11月17日，超越他們職權範圍的一宗傷人案件的閉路電視(CCTV)錄像。

兩名被告：沈志明及楊卓麟在觀塘法院被裁定罪成，被判囚7個月．(資料圖片)

上司供稱無指示被告取錄像

審訊中揭露，牽涉的傷人案涉及三合會成員，當時負責調查傷人案的，就只有東九龍總區警員。兩名被告的上司稱，他沒有指示被告到九龍灣查看閉路電視錄像，事後被告亦沒有向他匯報。

傷人案事主為三合會社團前坐館

裁判官指，兩被告利用虛假身份及虛假警方文件，騙取保安員交出CCTV片段。片段傷者為三合會社團前坐館，故案件除警方外，其他三合會幫派亦會關注，並可能在得到片段後引發更嚴重事端，引致嚴重罪案發生，影響社會治安。

案件編號：KTCC 1464/2022