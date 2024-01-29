8警涉襲擊及誣告露宿者案　全部被告不出庭自辯　4.30作結案陳詞

8名警員在深水埗通州街公園進行反毒品行動時，涉砸爛露宿者的家當，和誣衊露宿者藏毒等，被控妨礙司法公正、公職人員行為失當等10罪。案件今(29日)在區域法院續審，所有被告均決定不出庭自辯，法官把案押後至4月30日作結案陳詞。



六男二女被告及各人的指控。(詳看下圖)

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8名被告依次為：郭展昇（31歲男警）、韓廷光（29歲男警）、梁飛鵬（29歲男警）、龐雋詩（29歲女警）、林華嘉（44歲男警長）、莫志成（25歲男警）、尹栢詩（25歲女警）及陳守業（27歲男警）。 他們全部共被控10項罪名，包括5項妨礙司法公正、2項公職人員行為失當、1項對他人身體加以嚴重傷害，及2項刑事毀壞罪。

控方案情共涉兩次事件，分別於2020年2月4日和24日發生。就2月4日的事件，首、三和八被告涉襲擊越南籍露宿者阮文山，另外第五至七被告涉誣陷另一名越南藉露宿者「阿十」藏毒。24日的事件則指稱，首被告毀壞阮等人的物品。另多名被告涉作出妨礙司法公正的行為。「阿十」曾被控毒品相關控罪，他去世後，控罪撤銷。

案件編號：DCCC123/2021