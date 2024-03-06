擴大自由行｜青島新婚中醫來港度蜜月　港產片迷廣告商人看真香港

西安及青島今日（6日）起納入為港澳個人遊城市，首批青島自由行旅客傍晚時分抵達機場。他們當中有新婚的中醫夫婦來港度蜜月；也有從事廣告的旅客，雖以探親為主要目的，但受港產片影響下，也希望在港「深度遊」，走偏香港了解城市文化。



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來港度蜜月的陳氏夫婦是當地首兩位領取來港自由行簽證，他們是首次訪港，對此感到相當榮幸。陳先生笑指，當地證部門9時上班，他們今早從8時許就到辦理手續，比工作人員還早到，不過辦理過程非常快捷方便，很快便取得簽證。

至於選擇來港的原因，陳先生說，過去看到香港有不同風景、美食，在未放寬自由行前，就沒有機會辦理護照來港。做中醫的他，亦了解到香港有很多中醫，故希望是次來港旅遊以外，也能透過同鄉會與香港中醫交流。

陳先生說，今次放寬後方便不少，也希望港人日後會到青島旅遊，他更笑說：「會拿着青島啤酒歡迎港人。」

來港度蜜月的陳氏夫婦指是當地首兩位領取來港自由行簽證，早上8時已到當地部門辦理簽證，首次訪港的他又指，對此感到相當榮幸。（梁鵬威攝）

廣告商人：看港產片長大 香港建築有歷史價值具吸引力

從事廣告設計的安先生表示，今次來港目的主要打算探親，其次才是旅遊，預計會停留4至5天。不過首次來港的他不忘說，實際停留日數要視乎行程，若然過得高興就會多待兩天。

安先生說工作職業較自由，加上個人習慣在外旅遊沒有既定行程，看到喜歡就會花費，所以只有暫定行程，連回程機票都沒有購買，也沒有消費預算。

被問到香港有何吸引之處時，安先生就直截了當地稱是「港片」（港產片），因為他從小到大都會看港產片，被電影裡的街道、場景吸引，而今次正好有親戚可以帶路，所以就能夠親身遊歷、了解更多香港。他又表示，雖然有能面對現實情景不如想像美好，但明白景點多少與想像有出入。

青島旅客安先生被問到香港有何吸引之處時，他直截了當地說是「港片」（港產片）。（王海圖攝）

安先生續指，香港本身的建築已經蘊涵歷史，這點對他更具吸引力，所以不會追求著名景點，反而希望隨心所欲地在港漫步，「到處走一走、逛一逛。」他說，第一個想到的地點是香港歷史博物館，而從博物館了解，就能帶著歷史去遊覽，對香港可有更深入的了解。